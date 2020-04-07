Dao.AD: пуши, попсы и не только! ТОП монетизация и арбитраж | Акция 1

Отправлено Сегодня, 14:25

Dao.Ad(ex-Daopush) - высокотехнологичная рекламная платформа по монетизации и продаже трафика с push-уведомлений и popunder’а!

Dao.Ad

отлично подойдет для работы, если у тебя есть:

• свой сайт и ты хочешь его монетизировать;

• свои расширения или приложения на Android;

• качественный покупной трафик для слива на лендинг или прямую ссылку;

• необходимость в больших объемах качественного трафика.

Платформа Dao.AD предлагает постоянно растущие доходы для веб-мастеров и быструю окупаемость вложенных инвестиций для рекламодателей.

Преимущества для веб-мастеров и арбитражников:

• новый вид монетизации для владельцев сайтов с помощью кода popup/popunder;

• возможность лить трафик на нашу прямую ссылку, со статистикой в реальном времени;

• возможность монетизировать трафик в Android приложениях, интегрируя в них SDK и монетизируя свои установки на пуш-уведомлениях;

• возможность монетизировать трафик с помощью собственного APK от Dao.AD для рассылки пушей;

• большое количество новых рекламодателей и рост дохода.

Также, мы объявляем акцию: - 100% отчислений пожизненно для всех подписок, собранных в период 06.04.2020 - 12.04.2020, а также 100% отчислений на весь popup и popunder–трафик на этот же период.

Преимущества для рекламодателей:

• разработан и внедрен новый, не имеющий аналогов на рынке антифрод механизм, что значительно улучшило качество трафика и свело количество фрода практически до нуля!

• появилcя новый формат рекламы: on-click (popunder) – всего от 0.1 за 1000 переходов;

• минимальная сумма пополнения - теперь 10 долларов

• значительно расширен список систем для пополнения - теперь вы можете пополнить личный счет любой картой мира, а также, через менеджера - c помощью Paxum, Wire, Capitalist и Payoneer;

• постоянно растущая база показов по пушам и кликандеру.

Всегда ваша, команда Dao.AD!

Skype:

live:anstasialebovski

live: andrey.daopush

Telegram:

https://t.me/AnastasiaSupport

https://t.me/account_valeriy

https://t.me/Andrey_DaoPush

Канал

https://t.me/daopush_channel

Чат

https://t.me/DaoPush

Сообщение отредактировал Daopush: Сегодня, 14:28