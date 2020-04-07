Dao.AD: пуши, попсы и не только! ТОП монетизация и арбитраж | Акция 1

Dao.Ad(ex-Daopush) - высокотехнологичная рекламная платформа по монетизации и продаже трафика с push-уведомлений и popunder’а!
отлично подойдет для работы, если у тебя есть:
• свой сайт и ты хочешь его монетизировать;
• свои расширения или приложения на Android;
• качественный покупной трафик для слива на лендинг или прямую ссылку;
• необходимость в больших объемах качественного трафика.
Платформа Dao.AD предлагает постоянно растущие доходы для веб-мастеров и быструю окупаемость вложенных инвестиций для рекламодателей.
Преимущества для веб-мастеров и арбитражников:
• новый вид монетизации для владельцев сайтов с помощью кода popup/popunder;
• возможность лить трафик на нашу прямую ссылку, со статистикой в реальном времени;
• возможность монетизировать трафик в Android приложениях, интегрируя в них SDK и монетизируя свои установки на пуш-уведомлениях;
• возможность монетизировать трафик с помощью собственного APK от Dao.AD для рассылки пушей;
• большое количество новых рекламодателей и рост дохода.
Также, мы объявляем акцию: - 100% отчислений пожизненно для всех подписок, собранных в период 06.04.2020 - 12.04.2020, а также 100% отчислений на весь popup и popunder–трафик на этот же период.
Преимущества для рекламодателей:
• разработан и внедрен новый, не имеющий аналогов на рынке антифрод механизм, что значительно улучшило качество трафика и свело количество фрода практически до нуля!
• появилcя новый формат рекламы: on-click (popunder) – всего от 0.1 за 1000 переходов;
• минимальная сумма пополнения - теперь 10 долларов
• значительно расширен список систем для пополнения - теперь вы можете пополнить личный счет любой картой мира, а также, через менеджера - c помощью Paxum, Wire, Capitalist и Payoneer;
• постоянно растущая база показов по пушам и кликандеру.
Всегда ваша, команда Dao.AD!
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Сообщение отредактировал Daopush: Сегодня, 14:28