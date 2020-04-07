Alpha-affiliates.com - лейте на бурж гэмблинг трафик без посредников

Отправлено Сегодня, 13:46

Всем привет!

Представляю партнерскую программу Alpha Affiliates!

Чем мы отличаемся от других?

Мы прямой рекламодатель, а значит вы не платите посредникам;

предоставим промо по вашему заказу;

выплачиваем удобным для вас способом, в том числе на bitcoin;

конверсия вас удивит - мы профессионально удерживаем и ведем игрока по всем мессенджерам и соц сетям;

мы регулярно запускаем новые бренды, а значит вы сможете первые снять сливки; есть бренд 2020 года;

все наши продукты лицензированы;

есть экзотические гео

Высокая конверсия в странах: Australia, Netherlands, Japan, Germany, Argentina, Brazil, Mexico, Ireland, Austria, Canada, Sweden, Switzerland, Denmark, Norway, Finland, New Zealand, Poland, Latvia, Czech Republic.

Принимаем трафик:

Арбитраж - любые PPC, PPV, Push нетворки

Facebook;

SEO;

YouTube;

Twitch;

Instagram;

Twitter;

Telegram;

свои Push-базы.

Запрещено:

мотивированный трафик;

трафик по "заработку в казино".

Выплаты в платежных системах: WebMoney, Skrill, Neteller, Qiwi, Yandex.Money, Bank transfer, Bitcoin

Сделки по Revenue Share от 25% до 50% (в зависимости от объема)

Сделки по CPA до 200€ в бурже (при большом объеме высококачественного трафика, возможность работы по CPA модели обсуждается индивидуально с affiliate-менеджером).

Подберем оптимальное решение под ваш трафик, пишите в ЛС или в телеграмм Andrew_Alpha!