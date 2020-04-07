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Alpha-affiliates.com - лейте на бурж гэмблинг трафик без посредников

Автор темы Andrew Alpha, Сегодня, 13:46

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#1 Andrew Alpha

Andrew Alpha

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Отправлено Сегодня, 13:46

Всем привет!
 
Представляю партнерскую программу Alpha Affiliates!
 
Чем мы отличаемся от других?
  • Мы прямой рекламодатель, а значит вы не платите посредникам;
  • предоставим промо по вашему заказу;
  • выплачиваем удобным для вас способом, в том числе на bitcoin;
  • конверсия вас удивит - мы профессионально удерживаем и ведем игрока по всем мессенджерам и соц сетям;
  • мы регулярно запускаем новые бренды, а значит вы сможете первые снять сливки; есть бренд 2020 года;
  • все наши продукты лицензированы;
  • есть экзотические гео
 
Высокая конверсия в странах: Australia, Netherlands, Japan, Germany, Argentina, Brazil, Mexico, Ireland, Austria, Canada, Sweden, Switzerland, Denmark, Norway, Finland, New Zealand, Poland, Latvia, Czech Republic.
 
Принимаем трафик:
  • Арбитраж - любые PPC, PPV, Push нетворки
  • Facebook;
  • SEO;
  • YouTube;
  • Twitch;
  • Instagram;
  • Twitter;
  • Telegram;
  • свои Push-базы.
 
Запрещено:
  • мотивированный трафик;
  • трафик по "заработку в казино".
 
Выплаты в платежных системах: WebMoney, Skrill, Neteller, Qiwi, Yandex.Money, Bank transfer, Bitcoin
 
Сделки по Revenue Share от 25% до 50% (в зависимости от объема)
Сделки по CPA до 200€ в бурже (при большом объеме высококачественного трафика, возможность работы по CPA модели обсуждается индивидуально с affiliate-менеджером).
 
Подберем оптимальное решение под ваш трафик, пишите в ЛС или в телеграмм Andrew_Alpha!

 


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