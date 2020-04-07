Alpha-affiliates.com - лейте на бурж гэмблинг трафик без посредников

Всем привет!
Представляю партнерскую программу Alpha Affiliates!
Чем мы отличаемся от других?
- Мы прямой рекламодатель, а значит вы не платите посредникам;
- предоставим промо по вашему заказу;
- выплачиваем удобным для вас способом, в том числе на bitcoin;
- конверсия вас удивит - мы профессионально удерживаем и ведем игрока по всем мессенджерам и соц сетям;
- мы регулярно запускаем новые бренды, а значит вы сможете первые снять сливки; есть бренд 2020 года;
- все наши продукты лицензированы;
- есть экзотические гео
Высокая конверсия в странах: Australia, Netherlands, Japan, Germany, Argentina, Brazil, Mexico, Ireland, Austria, Canada, Sweden, Switzerland, Denmark, Norway, Finland, New Zealand, Poland, Latvia, Czech Republic.
Принимаем трафик:
- Арбитраж - любые PPC, PPV, Push нетворки
- Facebook;
- SEO;
- YouTube;
- Twitch;
- Instagram;
- Twitter;
- Telegram;
- свои Push-базы.
Запрещено:
- мотивированный трафик;
- трафик по "заработку в казино".
Выплаты в платежных системах: WebMoney, Skrill, Neteller, Qiwi, Yandex.Money, Bank transfer, Bitcoin
Сделки по Revenue Share от 25% до 50% (в зависимости от объема)
Сделки по CPA до 200€ в бурже (при большом объеме высококачественного трафика, возможность работы по CPA модели обсуждается индивидуально с affiliate-менеджером).
Подберем оптимальное решение под ваш трафик, пишите в ЛС или в телеграмм Andrew_Alpha!