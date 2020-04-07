Увеличу продажи с помощью текстов (инфопродукты, товары, услуги)

Здравствуйте, уважаемые коллеги и потенциальные клиенты. Меня зовут Юлия и я опытный копирайтер.
За всё время своей работы я могу выделить самые значимые достижения:
- написала текст-обзор для ютуб канала "BE BIGGER" с аудиторией более 200 000 человек;
- сотрудничала с крупными интернет-магазинами и сайтами (в том числе юридическими);
- писала продающие тексты для клиник.
Чем я могу быть полезна конкретно Вам (мои услуги):
- написание статей (темы - красота, здоровье, кулинария, бытовая техника, астрология, эзотерика, мода, психология);
- заполнение карточек товара для интернет-магазинов (гаджеты, товары для дома, бытовая техника);
- продающие (рекламные) тексты для соц.сетей;
- составление контент-плана для Дзен, Телеграм, Инстаграм, Вконтакте и т.д.;
- тексты для email-рассылки (для тёплых и холодных клиентов);
- нейминг;
- составление рейтингов товаров, сравнительные обзоры;
- сценарии для ютуб-роликов;
- написание статей для соцсетей;
- сео-продвижение, работа с ключами, самостоятельное формирование списка ключевиков.
Также я постоянно развиваюсь и прохожу дополнительное обучение. Слежу за всеми новостями в мире онлайн-бизнеса и точно знаю что нужно клиенту и как правильно продать ему любую идею.
Обращайтесь ко мне, если вам нужен копирайтер, который:
- не теряется;
- сдаёт все работы в срок;
- доводит готовый текст до совершенства, может вносить корректировки при желании клиента;
- ответственен за результат;
- быстро принимается за работу;
- креативен и предприимчив.
Пишите в лс форума, отвечайте на это сообщение, либо обращайтесь на мою почту russian.slog@gmail.com