Доработка и создание сайтов на CMS 1C-Bitrix

Отправлено Сегодня, 11:18

Выполняем любые работы по CMS 1C-Bitrix.

Разработка сайта с нуля:

- Создание концепции дизайна.

- Разработка дизайн-макета сайта.

- Разработка структуры сайта.

- Верстка HTML-шаблона любой сложности.

- Имплементация вёрстки.

- Внедрение модулей для рекламы и маркетинга.

- Интеграция с другими решениями 1С.

- Выявление угроз и устранение проблем, связанных с безопасностью сайта.

- Настройка целей и аналитики.

- Тестирование и устранение неполадок.

Интеграция со сторонними сервисами:

- 1С-Бухгалтерия.

- IP-телефония.

- R-Keeper.

- Мой склад.

- CRM системами (Битрикс24,AMO и тд).

И многими другими сервисами.

Любые доработки сайтов:

- Внедрение модулей сторонних разработчиков.

- Написание модулей парсеров сторонних ресурсов.

- Написание любых скриптов и обменов.

- Устранение проблем безопасности.

- Установка меток трекинговых систем.

- Внесение любых изменений в модули и ядро сайта.

Продажа готовых сайтов на 1С-Bitrix:

- Готовые интрнет магазины от 4999 рублей.

- Готовые лендинги от 1490 рублей.

- Готовые корпоративные сайты от 3290 рублей.

Так же оказываю услуги по настройке и интеграции 1С любых конфигураций, ниже примерный список примерных доработок и услуг:

1. Продажа Лицензионного Софта 1С.

2. Установка 1С как на ПК, так и на выделенном сервере.

3. Настройка обмена 1С с сайтом (различные CMS в том числе и Битрикс).

4. Обновление баз с сохранением всех настроек и данных.

5. Настройка обмена между 1С « Управление Торговлей» и 1С «Бухгалтерией».

6. Продление подписки ИТС.

7. Перенос ПО с одного ПК на другой.

8. Импорт прайсов поставщиков с сайтов или из Excel.

9. Миграция данных из «Бухгалтерия 7.7» в «Бухгалтерия 8.0».

10. Настройка интеграции с банком через API.

11. Подключение автозаполнения контрагентов.

12. Подключение и настройка кассы.

Стоимость работ: 800р в час.

Контакты:

ЛС

Тел: 8(958)265-00-77 (Viber, Whatsapp)

Звоните, пишите.