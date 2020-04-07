Доработка и создание сайтов на CMS 1C-Bitrix

Выполняем любые работы по CMS 1C-Bitrix.
Разработка сайта с нуля:
- Создание концепции дизайна.
- Разработка дизайн-макета сайта.
- Разработка структуры сайта.
- Верстка HTML-шаблона любой сложности.
- Имплементация вёрстки.
- Внедрение модулей для рекламы и маркетинга.
- Интеграция с другими решениями 1С.
- Выявление угроз и устранение проблем, связанных с безопасностью сайта.
- Настройка целей и аналитики.
- Тестирование и устранение неполадок.
Интеграция со сторонними сервисами:
- 1С-Бухгалтерия.
- IP-телефония.
- R-Keeper.
- Мой склад.
- CRM системами (Битрикс24,AMO и тд).
И многими другими сервисами.
Любые доработки сайтов:
- Внедрение модулей сторонних разработчиков.
- Написание модулей парсеров сторонних ресурсов.
- Написание любых скриптов и обменов.
- Устранение проблем безопасности.
- Установка меток трекинговых систем.
- Внесение любых изменений в модули и ядро сайта.
Продажа готовых сайтов на 1С-Bitrix:
- Готовые интрнет магазины от 4999 рублей.
- Готовые лендинги от 1490 рублей.
- Готовые корпоративные сайты от 3290 рублей.
Так же оказываю услуги по настройке и интеграции 1С любых конфигураций, ниже примерный список примерных доработок и услуг:
1. Продажа Лицензионного Софта 1С.
2. Установка 1С как на ПК, так и на выделенном сервере.
3. Настройка обмена 1С с сайтом (различные CMS в том числе и Битрикс).
4. Обновление баз с сохранением всех настроек и данных.
5. Настройка обмена между 1С « Управление Торговлей» и 1С «Бухгалтерией».
6. Продление подписки ИТС.
7. Перенос ПО с одного ПК на другой.
8. Импорт прайсов поставщиков с сайтов или из Excel.
9. Миграция данных из «Бухгалтерия 7.7» в «Бухгалтерия 8.0».
10. Настройка интеграции с банком через API.
11. Подключение автозаполнения контрагентов.
12. Подключение и настройка кассы.
Стоимость работ: 800р в час.
Контакты:
ЛС
Тел: 8(958)265-00-77 (Viber, Whatsapp)
Звоните, пишите.