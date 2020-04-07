Партнерская программа SALE WEX CORP

SALE WEX CORP приглашает веб-мастеров, а также интернет-пользователей, желающих получить дополнительный заработок в сети Интернет, к участию в партнерской программе.
Если у Вас имеется веб-сайт даже с небольшой посещаемостью, Вам достаточно зарегистрироваться, установить ссылку для приглашения на своем сайте,
и всё – Вы получаете доход от привлеченных посетителей.
Если у Вас нет веб-сайта, Вы можете просто рекомендовать нас друзьям, знакомым, партнерам, да кому угодно, используя форумы,
мессенджеры (Skype, WhatsApp, Viber и т.п.), чаты, сообщества, социальные сети.
Ссылка приглашения будет говорить нам о том, что посетитель пришел именно от Вас, и Вы будете получать за это денежное вознаграждение.
Условия партнеркой программы SALE WEX CORP
С каждого обмена который будет сделан по вашей ссылке приглашения вам будет зачисление 1% от суммы обмена.
Минимальная сумма вывода 100 рублей.
Пройти регистрацию и получить свою ссылку для приглашения
нужно через Telegram bot: @Salewexbot
Станьте партнером SALE WEX CORP
Условия могут быть согласованы индивидуально
Контакты для сотрудничества
Telegam: @Sale_wex_0