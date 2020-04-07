Партнерская программа SALE WEX CORP

Отправлено Сегодня, 08:34

SALE WEX CORP приглашает веб-мастеров, а также интернет-пользователей, желающих получить дополнительный заработок в сети Интернет, к участию в партнерской программе.



Если у Вас имеется веб-сайт даже с небольшой посещаемостью, Вам достаточно зарегистрироваться, установить ссылку для приглашения на своем сайте,

и всё – Вы получаете доход от привлеченных посетителей.



Если у Вас нет веб-сайта, Вы можете просто рекомендовать нас друзьям, знакомым, партнерам, да кому угодно, используя форумы,

мессенджеры (Skype, WhatsApp, Viber и т.п.), чаты, сообщества, социальные сети.

Ссылка приглашения будет говорить нам о том, что посетитель пришел именно от Вас, и Вы будете получать за это денежное вознаграждение.



Условия партнеркой программы SALE WEX CORP

С каждого обмена который будет сделан по вашей ссылке приглашения вам будет зачисление 1% от суммы обмена.

Минимальная сумма вывода 100 рублей.



Пройти регистрацию и получить свою ссылку для приглашения

нужно через Telegram bot: @Salewexbot



Станьте партнером SALE WEX CORP

Условия могут быть согласованы индивидуально



Контакты для сотрудничества

Telegam: @Sale_wex_0