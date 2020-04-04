Ultra Flash - обменный пункт

Хочу представить вашему вниманию сервис обмена электронных валют – Ultra-flash.com
Наши преимущества:
• обмен происходит в течение 2-15 минут
• все зарегистрированные пользователи имеют личную скидку и возможность приглашать новых клиентов по реферальной ссылке, получая за это бонус. Личная скидка и бонус за приглашенного клиента суммируется.
• обмен у нас – это безопасно, ведь безопасность транзакции обеспечена с помощью SSL протокола с 256-битным шифрованием.
• работаем круглосуточно 24/7
•минимальные требования к регистрации и простая схема обмена.
САЙТ ultra-flash.com
Наш Telegram: @ultra_flash
Наша почта: ultra-flash.com@yandex.ru
VIPole: Ultra_Flash
Наш Telegram канал новостей: @UltraFlash_com
Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 23:28