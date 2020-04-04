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Ultra Flash - обменный пункт

Автор темы ultraflash, Вчера, 18:55

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#1 ultraflash

ultraflash

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Отправлено Вчера, 18:55

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Хочу представить вашему вниманию сервис обмена электронных валют – Ultra-flash.com
Наши преимущества:
 
• обмен происходит в течение 2-15 минут
 
• все зарегистрированные пользователи имеют личную скидку и возможность приглашать новых клиентов по реферальной ссылке, получая за это бонус. Личная скидка и бонус за приглашенного клиента суммируется.
 
• обмен у нас – это безопасно, ведь безопасность транзакции обеспечена с помощью SSL протокола с 256-битным шифрованием.
 
• работаем круглосуточно 24/7
 
•минимальные требования к регистрации и простая схема обмена.
 
САЙТ ultra-flash.com
 
 
 
Наш Telegram: @ultra_flash
 
Наша почта: ultra-flash.com@yandex.ru
 
VIPole: Ultra_Flash
 
Наш Telegram канал новостей: @UltraFlash_com

Сообщение отредактировал Алексей Шемшурин: Вчера, 23:28

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