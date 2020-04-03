Как снизить расходы до 20% контекст, тизеры, биржи, соц.сети...

Отправлено Сегодня, 16:36

Рентабельность рекламы нередко составляет 10-20%. Бывает, что рекламная компания срабатывает «в ноль» или даже в убыток.

Вот если бы можно было сократить расходы на рекламу процентов на 10-20, тогда даже убыточные компании стали бы давать прибыль, а прибыльные стали бы еще прибыльнее.

Такую возможность дает сервис GetUniq , работает с 2015, за надежность можно не сомневаться это проект от CPA компании Адмитад

Рекламировать можно все что не запрещено правилами рекламных сетей, то есть не ограниваясь офферами Адмитада и других CPA сетей.

Суммарная выгода может достигать 25%

Сервис дает возможность пополнить все популярные сети для закупки трафика со скидкой и из единого интерфейса.

Правилами запещено публично называть из чего формируется скидка, все узнаете в личном кабинете и тикетах.

Сервис позволяет пополнять баланс рекламных сетей:

Яндекс.Директ

ВКонтакте

myTraget

МаркетГид

Recreativ

Direct/ADVERT

Kadam

Get Direct

GNEZDO

и другое

Эксклюзивные условия. Максимальные скидки на пополнения в сетях.

Единое управление — при помощи GetUniq вы сможете управлять своими балансами из одного кабинета.

Подробная история — в любой момент можете освежить в памяти любые операции по любой кампании всего в один клик.

Множество систем в едином интерфейсе.

Экономьте всегда и везде с GetUniq . Потому что вся экономия в конечном счёте — это чистая прибыль.

Итак все 3 способа экономии:

1. adxmania.ru - GetUniq

2. adw-kupon.ru/apishops.html - ЗалейкЕш

3. kupon.exaccess.com - промокоды