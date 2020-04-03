Как снизить расходы до 20% контекст, тизеры, биржи, соц.сети...

Рентабельность рекламы нередко составляет 10-20%. Бывает, что рекламная компания срабатывает «в ноль» или даже в убыток.
Вот если бы можно было сократить расходы на рекламу процентов на 10-20, тогда даже убыточные компании стали бы давать прибыль, а прибыльные стали бы еще прибыльнее.
Такую возможность дает сервис GetUniq, работает с 2015, за надежность можно не сомневаться это проект от CPA компании Адмитад
Рекламировать можно все что не запрещено правилами рекламных сетей, то есть не ограниваясь офферами Адмитада и других CPA сетей.
Суммарная выгода может достигать 25%
Сервис дает возможность пополнить все популярные сети для закупки трафика со скидкой и из единого интерфейса.
Правилами запещено публично называть из чего формируется скидка, все узнаете в личном кабинете и тикетах.
Сервис позволяет пополнять баланс рекламных сетей:
Яндекс.Директ
ВКонтакте
myTraget
МаркетГид
Recreativ
Direct/ADVERT
Kadam
Get Direct
GNEZDO
и другое
Эксклюзивные условия. Максимальные скидки на пополнения в сетях.
Единое управление — при помощи GetUniq вы сможете управлять своими балансами из одного кабинета.
Подробная история — в любой момент можете освежить в памяти любые операции по любой кампании всего в один клик.
Множество систем в едином интерфейсе.
Экономьте всегда и везде с GetUniq. Потому что вся экономия в конечном счёте — это чистая прибыль.
Итак все 3 способа экономии:
1. adxmania.ru - GetUniq
2. adw-kupon.ru/apishops.html - ЗалейкЕш
3. kupon.exaccess.com - промокоды