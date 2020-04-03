Партнерка по торговле акциями КАНАБИСа, индексы, крипта, форекс, акции

Отправлено Сегодня, 16:36

Извиняюсь за откровенно завлекающий заголовок, сразу начну с того что все белое, ниакаой чернухи.

ФорексКлаб запустил очень креативный и выскодоходный лендинг:

ТОРГУЙТЕ АКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАННАБИСА - http://fxpayment.ru/cannabis.html

Очень мне понравился конверт на мусорном бесхохном трафе.

· До 800 usd за каждого квалифицированного трейдера

· До 60% от валового дохода брокера. Пожизненные отчисления!

Несколько других примеров лендингов:

FOREX CLUB LIBERTEX ПОЛУЧИ $5000 НА ДЕМО СЧЕТ - http://fxpayment.ru/libertex.html

Откройте счёт и зарабатывайте на Bitcoin (2 поля для регистрации) - http://fxpayment.ru/forex.html

Не упустите возможность поймать новую волну крипто-хайпа вместе с партнерской программой!

Используйте крипто креативы в своих кампаниях, которые доступны в вашем личном кабинете и зарабатывайте ещё больше!

Как это работает: вы используете онлайн-каналы для привлечения новых трейдеров в систему, они регистрируются и начинают торговать.

Вы получаете или до 800 долларов за каждого приведённого вами квалифицированного трейдера (план СРА), или пожизненную комиссию с каждой торговой сделки, которую совершили привлечённые вами трейдеры (план RevShare).

Форекс-партнёрка — это не только дополнительный заработок, но и шанс начать собственный интересный и успешный бизнес.

Вы можете заняться ведением собственных тематических сайтов и блогов, привлечением трафика из соц.сетей и других источников (арбитраж), и многими другими активностями в сфере партнерского маркетинга.

Богатый выбор готовых промо-материалов и наша круглосуточная поддержка помогут вам в этом!

Брокер №1 - 20+ лет на рынке.

На тематическом трафике ратио регистраций может быть 1:10 – 1:20. Большое количество повторных депозитов, большой жизненный цикл трейдера.

Рекомендую получать клиентов из GOOGLE ADWORDS, ЯНДЕКС ДИРЕКТ, MYTARGET и BING YAHOO ADS.

В этом вам помогут сэкономить купоны от kupon.exaccess.com

Расширенная статистика - мощный инструмент анализа и повышения продуктивности.

Вы можете детально отследить ваш трафик, вплоть до вывода источников траффика по странам и сабаккаунтам.

Альтернативные решения: