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Партнерка по торговле акциями КАНАБИСа, индексы, крипта, форекс, акции

Автор темы glavprofit, Сегодня, 16:36

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#1 glavprofit

glavprofit

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:36

 
 
Извиняюсь за откровенно завлекающий заголовок, сразу начну с того что все белое, ниакаой чернухи.
 
ФорексКлаб запустил очень креативный и выскодоходный лендинг:
ТОРГУЙТЕ АКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАННАБИСА  - http://fxpayment.ru/cannabis.html
Очень мне понравился конверт на мусорном бесхохном трафе. 
Партнерка http://fxpayment.ru/ 
· До 800 usd за каждого квалифицированного трейдера
· До 60% от валового дохода брокера. Пожизненные отчисления!
 
Несколько других примеров лендингов:
Как зарабатывать на криптовалютах?  - http://fxpayment.ru/crypto.html
FOREX CLUB LIBERTEX ПОЛУЧИ $5000 НА ДЕМО СЧЕТ  -  http://fxpayment.ru/libertex.html
Откройте счёт и зарабатывайте на Bitcoin (2 поля для регистрации) -  http://fxpayment.ru/forex.html
 
Не упустите возможность поймать новую волну крипто-хайпа вместе с партнерской программой!
Используйте крипто креативы в своих кампаниях, которые доступны в вашем личном кабинете и зарабатывайте  ещё больше!
 
Как это работает: вы используете онлайн-каналы для привлечения новых трейдеров в систему, они регистрируются и начинают торговать. 
Вы получаете или до 800 долларов за каждого приведённого вами квалифицированного трейдера (план СРА), или пожизненную комиссию с каждой торговой сделки, которую совершили привлечённые вами трейдеры (план RevShare).
 
Форекс-партнёрка — это не только дополнительный заработок, но и шанс начать собственный интересный и успешный бизнес. 
Вы можете заняться ведением собственных тематических сайтов и блогов, привлечением трафика из соц.сетей и других источников (арбитраж), и многими другими активностями в сфере партнерского маркетинга. 
Богатый выбор готовых промо-материалов и наша круглосуточная поддержка помогут вам в этом!
 
Брокер №1 - 20+ лет на рынке.
На тематическом трафике ратио регистраций может быть 1:10 – 1:20. Большое количество повторных депозитов, большой жизненный цикл трейдера.
Рекомендую получать клиентов из GOOGLE ADWORDS, ЯНДЕКС ДИРЕКТ, MYTARGET и BING YAHOO ADS. 
В этом вам помогут сэкономить  купоны от kupon.exaccess.com
 
Расширенная статистика -  мощный инструмент анализа и повышения продуктивности.
Вы можете детально отследить ваш трафик, вплоть до вывода источников траффика по странам и сабаккаунтам.
 
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Форекс4ю  http://best-options.ru/

 


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