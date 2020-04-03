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Недобросовестные брокеры

Автор темы Барэрус, Сегодня, 09:04

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Сообщений в теме: 2

#1 Барэрус

Барэрус

    Новичок

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  • 6 сообщений
2
Обычный

Отправлено Сегодня, 09:04

Предлагаю в этой теме обсуждать всех недобросовестных брокеров с которыми вам доводилось работать, или про которых вы точно знаете что они лохотрон.


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#2 Kreolka

Kreolka

    Ученик

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 15:46

Хорошая тема и я думаю она будет полезная для многих. Лохотронов на рынке Форекс и не только на нем очень много. И даже старые брокеры, могут обманывать своих клиентов.


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#3 Belegaer

Belegaer

    Новичок

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  • 7 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 18:41

Согласен со всем выше сказанным. Недобросовестных брокеров к сожалению больше чем хороших. И они плодятся в одной только Москве чуть ли не каждую неделю. Так что тема должна получиться объёмной. Тут может почитать статью об одном таком брокере https://telltrue.net...brokers-otzyvy/ Там есть и другие статьи о других лохотронах. 


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