Предлагаю в этой теме обсуждать всех недобросовестных брокеров с которыми вам доводилось работать, или про которых вы точно знаете что они лохотрон.
Недобросовестные брокеры
Автор темы Барэрус, Сегодня, 09:04
Сообщений в теме: 2
#3
Отправлено Сегодня, 18:41
Согласен со всем выше сказанным. Недобросовестных брокеров к сожалению больше чем хороших. И они плодятся в одной только Москве чуть ли не каждую неделю. Так что тема должна получиться объёмной. Тут может почитать статью об одном таком брокере https://telltrue.net...brokers-otzyvy/ Там есть и другие статьи о других лохотронах.
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