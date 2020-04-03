Недобросовестные брокеры

Отправлено Сегодня, 18:41

Согласен со всем выше сказанным. Недобросовестных брокеров к сожалению больше чем хороших. И они плодятся в одной только Москве чуть ли не каждую неделю. Так что тема должна получиться объёмной. Тут может почитать статью об одном таком брокере https://telltrue.net...brokers-otzyvy/ Там есть и другие статьи о других лохотронах.