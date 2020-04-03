Сливаю бота для автоматического заработка на сайте Everve. Быстрые вып

Отправлено Сегодня, 08:37

Всем привет! Уже несколько лет мечтаю набрать кучу рефералов и пассивно получать пару десятков американский рублей в месяц. Будем считать это первым шагом к армии лентяев которых я поведу в сферу автоматического заработка в интернете.



И так приступим.



Ccылка на сайт: https://everve.net/ref/52228/

Для начала нужно скачать сам бот для заработка по ссылке:

Бот для просмотра сайтов и просмотр ютуб видео: https://drive.google...bxq3zCzzxO/view

Бот для просмотра сайтов , просмотра ютуб и вступление в каналы телеграм.(Для работы телеграм в России нужен впн):

https://drive.google...7V1cQrNN1wYrBYU

Тема на зисмо: https://zismo.biz/to...m-bukse-everve/



Бот написан на Browser automation studio.



Запускаем и ждем пока подгрузятся файлы необходимие для запуска.( зависит от скорости интернета, если слабый инет прийдется подождать)Файлы грузятся 1 раз далее запуск моментальный.







Вибираем ру язык.







Далее нажимаем ок. В окне Выбираем в каком диске будут хранится данные от аккаунта. По умолчанию диск С.







Если Вы делаете первый запуск необходимо будет авторизоваться на сайте.Если Вы до этого не были зарегистрированы на сайте ничего страшного, регистрация происходит через гугл аккаунт. Бот сам зарегистрируется, нужно просто ввести логин и пароль.









В этой версии бот выполняет только задания на просмотр сайтов и просмотр видео на ютуб. Для своих рефералов создал канал где буду бесплатно публиковать боты для других сайтов. Ссылку можно получить написав свой емейл мне в телеграм: @botovod2020

Вот мой результат за 3 дня.

