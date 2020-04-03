Перейти к содержимому

Фотография

Сливаю бота для автоматического заработка на сайте Everve. Быстрые вып

Автор темы pavelmarty, Сегодня, 08:37

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 pavelmarty

pavelmarty

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 08:37

Всем привет! Уже несколько лет мечтаю набрать кучу рефералов и пассивно получать пару десятков американский рублей в месяц. Будем считать это первым шагом к армии лентяев которых я поведу в сферу автоматического заработка в интернете.

И так приступим.

Ccылка на сайт: https://everve.net/ref/52228/
Для начала нужно скачать сам бот для заработка по ссылке:
Бот для просмотра сайтов и просмотр ютуб видео: https://drive.google...bxq3zCzzxO/view
Бот для просмотра сайтов , просмотра ютуб и вступление в каналы телеграм.(Для работы телеграм в России нужен впн):
https://drive.google...7V1cQrNN1wYrBYU
Тема на зисмо: https://zismo.biz/to...m-bukse-everve/

Бот написан на Browser automation studio.

Запускаем и ждем пока подгрузятся файлы необходимие для запуска.( зависит от скорости интернета, если слабый инет прийдется подождать)Файлы грузятся 1 раз далее запуск моментальный.
122a124ac2d9.jpg


Вибираем ру язык.
f498789211c8.jpg


Далее нажимаем ок. В окне Выбираем в каком диске будут хранится данные от аккаунта. По умолчанию диск С.
e30468677f1a.jpg


Если Вы делаете первый запуск необходимо будет авторизоваться на сайте.Если Вы до этого не были зарегистрированы на сайте ничего страшного, регистрация происходит через гугл аккаунт. Бот сам зарегистрируется, нужно просто ввести логин и пароль.
19122847842d.jpg
4e91dce01be5.jpg


В этой версии бот выполняет только задания на просмотр сайтов и просмотр видео на ютуб. Для своих рефералов создал канал где буду бесплатно публиковать боты для других сайтов. Ссылку можно получить написав свой емейл мне в телеграм: @botovod2020
Вот мой результат за 3 дня.
b027be2d4a42.jpg

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Флуд и флейм


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Флуд и флейм
  4. Правила форума