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[SMTP checker] SMTP PI[SMTP checker] SMTP PIG - забудь про рутину

Автор темы smtppig, Сегодня, 17:31

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#1 smtppig

smtppig

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 17:31

SMTP PIG - проект который позволит Вам забыть про прокси, абузы и вечные блокировки серверов в процессе брута корпоративных почт по SMTP протоколу.

Всю рутину, связанную с этим процессом мы берем на себя. Работа сервиса основана на ботах, между которыми равномерно распределяется нагрузка, что позволяет достигнуть максимальной скорости обработки данных. На данный момент скорость составляет порядка 3 000 000 комбинаций email:рassword в сутки.



Особенности работы SMTP check system:

  • Сервис принимает данные email:рass формата TXT в кодировке UTF-8 (!)
  • После загрузки данных происходит поиск сервера по MX и по стандартным префиксам email, webmail, smtp, smtp2 и т.д. включая гео особенности домена (язык)
  • Полученные данные проходят валидацию по трем основным портам 25, 465 и 587
  • Данные, успешно прошедшие процесс валидации, проходят проверку на возможность отправления письма
  • Все комбинации, письма с которых ушли в inbox на корпоративный домен (по умолчанию) записываются в "NUMBER OF GOODS"
  • Также в сервисе реализована проверка попадания писем в inbox на такие домены как GMAIL, YAHOO, MAIL.RU

После выгрузки Вы получаете результаты в CSV, формата SMTP,User:рassword,Service.

Пример:
hvfila.co.th:25,co_or1@hvfila.co.th:hvf-123,YAHOO

За состоянием и работоспособностью ботов следит сапорт, а это означает что Вам не нужно переживать идет процесс чека или нет.
Мы открыты для всех предложений по улучшению качества работы данного сервиса и расширению функционала.
 

Стоимость аренды:
100$ неделя
350$ месяц

Для заказа обращайтесь в телеграм https://t.me/smtppig_support

В дальнейшем цена может измениться, об этом будет написано в теме!

 

 

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