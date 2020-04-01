[SMTP checker] SMTP PI[SMTP checker] SMTP PIG - забудь про рутину

Отправлено Сегодня, 17:31

SMTP PIG - проект который позволит Вам забыть про прокси, абузы и вечные блокировки серверов в процессе брута корпоративных почт по SMTP протоколу.



Всю рутину, связанную с этим процессом мы берем на себя. Работа сервиса основана на ботах, между которыми равномерно распределяется нагрузка, что позволяет достигнуть максимальной скорости обработки данных. На данный момент скорость составляет порядка 3 000 000 комбинаций email:рassword в сутки.







Особенности работы SMTP check system:

Сервис принимает данные email:рass формата TXT в кодировке UTF-8 (!)

После загрузки данных происходит поиск сервера по MX и по стандартным префиксам email, webmail, smtp, smtp2 и т.д. включая гео особенности домена (язык)

Полученные данные проходят валидацию по трем основным портам 25, 465 и 587

Данные, успешно прошедшие процесс валидации, проходят проверку на возможность отправления письма

Все комбинации, письма с которых ушли в inbox на корпоративный домен (по умолчанию) записываются в "NUMBER OF GOODS"

Также в сервисе реализована проверка попадания писем в inbox на такие домены как GMAIL, YAHOO, MAIL.RU

После выгрузки Вы получаете результаты в CSV, формата SMTP,User:рassword,Service.



Пример:

hvfila.co.th:25,co_or1@hvfila.co.th:hvf-123,YAHOO



За состоянием и работоспособностью ботов следит сапорт, а это означает что Вам не нужно переживать идет процесс чека или нет.

Мы открыты для всех предложений по улучшению качества работы данного сервиса и расширению функционала.



Стоимость аренды:

100$ неделя

350$ месяц



Для заказа обращайтесь в телеграм https://t.me/smtppig_support



В дальнейшем цена может измениться, об этом будет написано в теме!