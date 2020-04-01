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1000000 $ (миллион долларов) всего за 5$ в турнире SPINS

Автор темы borbek, Сегодня, 15:51

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#1 borbek

borbek

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Отправлено Сегодня, 15:51

Вы можете стать миллионером всего за несколько минут играя в ПОКЕР  

SPINS – это скоростной турнир Sit & Go с участием 3 игроков. Благодаря случайному множителю в размере от 2 до 240 000, пятидолларовый бай-ин может вырасти до $1 МИЛЛИОНА всего за несколько минут!

Победителю турнира SPINS $1M достанется круглая сумма в размере $1 000 000, в то время как игроки, занявшие 2-е и 3-е места, получат по $100 000 каждый!

Как это работает:

Внесите бай-ин на сумму всего $5.

Сыграйте за часть призового фонда в размере $1 200 000! Абсолютному победителю достанется главный приз на сумму $1 МИЛЛИОН, а игрокам на 2-м и 3-м местах – по $100 000!

Выберите размер бай-ина

Выберите количество игр, в которые вы хотите сыграть

Нажмите кнопку «Играть»

Общий призовой фонд будет установлен в случайном порядке перед сдачей карт

Ключевая информация:

Главный приз – $1 МИЛЛИОН!

Бай-ин $5

3 участника

ПОКЕРНЫЙ ТУРНИР

 

 

 


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