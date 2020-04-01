1000000 $ (миллион долларов) всего за 5$ в турнире SPINS

Вы можете стать миллионером всего за несколько минут играя в ПОКЕР
SPINS – это скоростной турнир Sit & Go с участием 3 игроков. Благодаря случайному множителю в размере от 2 до 240 000, пятидолларовый бай-ин может вырасти до $1 МИЛЛИОНА всего за несколько минут!
Победителю турнира SPINS $1M достанется круглая сумма в размере $1 000 000, в то время как игроки, занявшие 2-е и 3-е места, получат по $100 000 каждый!
Как это работает:
Внесите бай-ин на сумму всего $5.
Сыграйте за часть призового фонда в размере $1 200 000! Абсолютному победителю достанется главный приз на сумму $1 МИЛЛИОН, а игрокам на 2-м и 3-м местах – по $100 000!
Выберите размер бай-ина
Выберите количество игр, в которые вы хотите сыграть
Нажмите кнопку «Играть»
Общий призовой фонд будет установлен в случайном порядке перед сдачей карт
Ключевая информация:
Главный приз – $1 МИЛЛИОН!
Бай-ин $5
3 участника