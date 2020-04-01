Новая партнерка CosmicRoi.com приглашает вебмастеров к сотрудничеству!

Отправлено Сегодня, 12:04

Новая партнерская программа CosmicRoi.com приглашает вебмастеров к сотрудничеству!



- Только лучшие офферы всех вертикалей и стран для всех типов трафика. В том числе несколько видов Dating Smartlink, Adult Games Smartlink и эксклюзивные свипстейки.

- Индивидуальные условия, возможность поднять ставки - всё обсуждается, просто напишите нам.

- Мы выбрали путь не количества, но качества - вам не придется тратить много времени на выбор оффера, потому что любой выбор будет правильным.

- Отчисления в рамках реферальной программы - огромный плюс для тех, кто вступит в ряды первых вебмастеров.

- Выплаты производятся по запросу пользователя с минимальным порогом всего 50$.

- Мы покажем лучшие связки, которые стабильно приносят прибыль и работают, даже если вы новичок.



Многолетний опыт работы в сфере партнерского маркетинга позволил нашей команде собрать только лучшие предложения со всего мира. Вся наша жизнь - это трафик, мы как никто ценим его, и не позволяем уходить кликам в пустоту, поэтому все наши офферы работают и стабильно приносят прибыль. Даже если вы новичок в этом деле, то CosmicRoi более чем вам подходит. Не отправляй трафик в пустоту, запусти его в космос!



Наши контакты:

Telegram: @CosmicRoiSupport

Skype: support@cosmicroi.com

E-mail: support@cosmicroi.com