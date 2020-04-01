скрипт , полный пассив 0,25-0,5$ в день

Отправлено Сегодня, 09:41

Скрипт для сайт everve.net выполняет автоматически просмотры ютуб.



Оставляю ссылку не реф https://everve.net и реф https://everve.net/ref/74163/

Отдельная благодарность тем кто по рефке регнулся ведь скрипт нахаляву, а мне без ущерба вам %



Скрипт - http://gestyy.com/w9s0pG



за полтора дня 1,8$ скрин на полном автомате, не сказать что много, но 10-15 $ в месяц вообще ничего не делая потравтив 1 раз 5 минут на запуск скрипта тоже приятно.



Жду обновления скрипта, что увеличит пассивный доход не менее чем в 2 раза.