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скрипт , полный пассив 0,25-0,5$ в день

Автор темы ProtoAnton, Сегодня, 09:41

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#1 ProtoAnton

ProtoAnton

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Отправлено Сегодня, 09:41

Скрипт для сайт everve.net выполняет автоматически просмотры ютуб.

Оставляю ссылку не реф https://everve.net и реф https://everve.net/ref/74163/
Отдельная благодарность тем кто по рефке регнулся ведь скрипт нахаляву, а мне без ущерба вам %

Скрипт - http://gestyy.com/w9s0pG

за полтора дня 1,8$ скрин на полном автомате, не сказать что много, но 10-15 $ в месяц вообще ничего не делая потравтив 1 раз 5 минут на запуск скрипта тоже приятно. 

Жду обновления скрипта, что увеличит пассивный доход не менее чем в 2 раза.

 


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