Intersect.host - мощные и надежные серверы в разных странах на ваш выб

Отправлено Вчера, 22:31

Здравствуйте, уважаемые участники форума!

Предлагаем Вашему вниманию хостинг компанию Intersect с отличными антикризисными предложениями и скидками!

Мы предоставляем как виртуальные, так и выделенные серверы в лучших дата-центрах Нидерландов и Молдовы (в ближайшее время добавятся Украина, Россия и Латвия). В этих дата-центрах мы арендуем только стойки, все оборудование у нас собственное: быстрые и производительные процессоры Intel Xeon E5; SSD или SAS диски (в будущем появятся решения с NVME), от 20 ГБ до 6 ТБ в зависимости от пакета; серверная (ECC) оперативная память вплоть до 256 ГБ. Ко всем тарифам прилагается бесплатная панель управления – Vesta либо ISPmanager 5. Трафик – безлимитный, со скоростью порта до 1 Гбит/с.

Наши тарифы на VPS :

1. Inter S – Процессор Intel Xeon E5-2680v2 1х2.8 Ghz, оперативная память 1 GB ECC, 20 GB SSD RAID10, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 9,5$ в месяц.

2. Inter M - Процессор Intel Xeon E5-2680v2 2х2. 8 Ghz, оперативная память 2 GB ECC, 35 GB SSD RAID10, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 21,5$ в месяц.

3. Inter L - Процессор Intel Xeon E5-2680v2 2х2.8 Ghz, оперативная память 4 GB ECC, 60 GB SSD RAID10, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 36,5$ в месяц.

4. Inter XL - Процессор Intel Xeon E5-2680v2 4х2.8 Ghz, оперативная память 8 GB ECC, 120 GB SSD RAID10, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 73,5$ в месяц.

5. Inter XXL - Процессор Intel Xeon E5-2680v2 6х2.8 Ghz, оперативная память 12 GB ECC, 160 GB SSD RAID10, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 98,5$ в месяц.

6. Inter XXXL - Процессор Intel Xeon E5-2680v2 8х2.8 Ghz, оперативная память 16 GB ECC, 200 GB SSD RAID10, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 125,5$ в месяц.

Наши тарифы на выделенные сервера :

1. InterBase - Процессор 2 x Intel Xeon X5670 6х2.93 Ghz, оперативная память 96 GB ECC, 2x300 GB SAS, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 215$ в месяц.

2. InterMediate - Процессор 2 x Intel Xeon X5649 6х2.53 Ghz, оперативная память 96 GB ECC, 2x300 GB SAS, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 200$ в месяц.

3. InterStrong - Процессор 2 x Intel Xeon E5-2450L 8х1.8 Ghz, оперативная память 96 GB ECC, 2x300 GB SAS, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 230$ в месяц.

4. InterHuge - Процессор 2 x Intel Xeon E5-2680V2 10х2.8 Ghz, оперативная память 256 GB ECC, 4x960 GB SSD, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 500$ в месяц.

5. InterMax - Процессор 2 x Intel Xeon E5-2680V2 10х2.8 Ghz, оперативная память 256 GB ECC, 6x960 GB SSD, порт до 1 Gbps (трафик не ограничен). Стоимость – 650$ в месяц.

Разумеется, мы обеспечиваем круглосуточную техническую поддержку и помощь опытных специалистов. Также мы готовы бесплатно перенести Ваш сайт с любого другого сервера на наш.

Что касается текущих акций. Сейчас у нас действует антикризисное предложение, а именно -50% на все тарифы, а также планируется розыгрыш годового абонемента на бесплатный хостинг.

Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!