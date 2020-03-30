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traffiCake - конверт вкуснее домашнего пирога!

Автор темы trafficake, Сегодня, 14:05

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#1 trafficake

trafficake

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Отправлено Сегодня, 14:05

Новая CPA-сеть с эксклюзивными офферами на любой вкус: гэмблинг, беттинг, киберспорт, дейтинг, адалт и другие популярные вертикали ждут тебя. Мы поможем монетизировать трафик с любого региона - Россия, СНГ, Европа, Америка и Азия! Гарантируем индивидуальные условия для каждого партнера.

Удобный вывод средств на платежные реквизиты: Skrill (USD), Neteller (USD), QIWI (RUB), Webmoney WMZ (USD), Yandex.Money (RUB)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

  • ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
  • ОФФЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ТРАФИКА
  • ДЕТАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
  • РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

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МЫ ЗНАЕМ РЕЦЕПТ ПРОФИТА!

Наша команда имеет 5-летний опыт в арбитраже трафика, поэтому в компетентности менеджеров можете не сомневаться. У нас прямые договоренности с рекламодателями, что гарантирует высокие ставки, а также эксклюзивные условия работы для каждого веб-мастера.
Предлагаем исключительно win-win отношения: от нас топовые условия и офферы, от вас качественный трафик.

По всем вопросам – пишите в службу поддержки:

SKYPE: live:trafficake
TELEGRAM: @CAKEsupport

 


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