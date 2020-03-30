traffiCake - конверт вкуснее домашнего пирога!

Отправлено Сегодня, 14:05

Новая CPA-сеть с эксклюзивными офферами на любой вкус: гэмблинг, беттинг, киберспорт, дейтинг, адалт и другие популярные вертикали ждут тебя. Мы поможем монетизировать трафик с любого региона - Россия, СНГ, Европа, Америка и Азия! Гарантируем индивидуальные условия для каждого партнера.



Удобный вывод средств на платежные реквизиты: Skrill (USD), Neteller (USD), QIWI (RUB), Webmoney WMZ (USD), Yandex.Money (RUB)



ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЛИЧНЫЙ МЕНЕДЖЕР С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ОФФЕРЫ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ТРАФИКА

ДЕТАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

РЕГУЛЯРНЫЕ ВЫПЛАТЫ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК

МЫ ЗНАЕМ РЕЦЕПТ ПРОФИТА!



Наша команда имеет 5-летний опыт в арбитраже трафика, поэтому в компетентности менеджеров можете не сомневаться. У нас прямые договоренности с рекламодателями, что гарантирует высокие ставки, а также эксклюзивные условия работы для каждого веб-мастера.

Предлагаем исключительно win-win отношения: от нас топовые условия и офферы, от вас качественный трафик.



По всем вопросам – пишите в службу поддержки:



SKYPE: live:trafficake

TELEGRAM: @CAKEsupport