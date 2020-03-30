Пилим доры в ВК с помощью SocPlugin. Конкурс Xrumer 2020

В связи с участием в конкурсе Xrumer 2020 написал несколько статей и так как в условиях конкурса есть популяризация статей на тематических форумах, решил зарегистрироваться и запостить это здесь.
Итак одна из моих конкурсных статей "Пилим доры в ВК с помощью SocPlugin" Доступна по ссылке https://seofann.blog.../socplugin.html
Дабы не быть спамером и не оставлять ссылку практически без текста вкратце объяснюсь.
Пилим доры в ВК с помощью SocPlugin
Всем привет. Это очередная статья для конкурса XRumer 2020. Я решил посвятить ее плагину программы XRumer - SocPlugin. SocPlugin умеет работать с VK, FB, OK и Mamba.
Конец 2019 - начало 2020 оказались не самыми удачными для дорвейщиков. Много кто начал уходить из доров. Всюду слышались возгласы, в дорах денег нет, и гугл победил доры. Наступала эра дорвейной депрессии. Траст начал решать все. Мне было интересно расширить свои познания в этой отрасли. Выбор пал на дорвеи в ВК. Инструментов в этом направлении написано много, все адекватные платные.
На самом деле все достаточно просто. Для создания сетки дорвеев в ВК нам понадобится контент (я взял за основу картинки + рандомизированный текст) и способ слива.
Контент: Для начала нам нужно рандомизировать описание нашей картинки. Для теста возьмем простой пример
{Зачетненько|Ну как Вам?|Полюбуйтесь|Ну не красава?|Супер|Бомбически}
Картинки нам нужны уже загруженные в вк, чтобы просто загружать их макросом #foto. Их я обычно либо паршу из google загружаю в альбомы, потом беру id этих картинок и на основе их делаю постинг по группам. Либо сразу паршу альбомы тематических групп.
Итак, фото у нас имеют вид списка с макросом #foto. В квадратных скобках id нашего альбома и фото.
Авторизуемся в ВК с помощью SocPlugin. Можно работать как в один поток, так и в режиме мультиаккаунтов.
В разделе инструменты выбираем Работа с группами.
Порядок действий. Выбираем пункт сбор групп из файла. Жмем кнопку загрузить. Выбираем группы, в которые будем постить. Выбираем пункт сообщение в группу. Вставляем заранее подготовленный текст. Жмем кнопку запуск.
За один такой запуск SocPlugin будет постить по одному сообщению в каждую группу. Можно вести сколько угодно групп. С подключением любого числа аккаунтов.
Вот так примерно выглядит пост.
В настройках SocPlugin так же есть возможность зацикливания процесса.
На такие группы даже без дополнительных манипуляций со временем начинают подписываться пользователи, главное регулярно постить разные картинки. Слив: Я обычно такие группы наполняю фотками полуодетых красоток, и, как правило, админом ставлю такую же красотку. На ее странице ставлю номер WhatsApp с призывом писать или звонить. Дальше уже сливаю их на lospollos. Это довольно простая схема, но она работает. И приносит 10-20 долларов в день без особых сложностей. Да есть расходы, так как всегда хочется побыстрее и побольше, и это приводит к банам аккаунтов, как правило за массовый спам таких групп, но в прибыть выхожу уже за пару дней.
Несколько моментов.
С одного аккаунта можно работать без прокси, если используете мультиакк обязательно покупаем мобильные прокси (на проксях нельзя экономить).
Парсить фотки можно с помощью Content Downloader (недорогой, но очень функциональный парсер).
Таким способом можно вести сотни абсолютно белых групп.
Всем удачи в работе с соцсетями.