Пилим доры в ВК с помощью SocPlugin. Конкурс Xrumer 2020

Отправлено Сегодня, 11:33

В связи с участием в конкурсе Xrumer 2020 написал несколько статей и так как в условиях конкурса есть популяризация статей на тематических форумах, решил зарегистрироваться и запостить это здесь.

Итак одна из моих конкурсных статей "Пилим доры в ВК с помощью SocPlugin" Доступна по ссылке https://seofann.blog.../socplugin.html

Дабы не быть спамером и не оставлять ссылку практически без текста вкратце объяснюсь.

Пилим доры в ВК с помощью SocPlugin

Всем привет. Это очередная статья для конкурса XRumer 2020. Я решил посвятить ее плагину программы XRumer - SocPlugin . SocPlugin умеет работать с VK , FB , OK и Mamba .

Конец 2019 - начало 2020 оказались не самыми удачными для дорвейщиков. Много кто начал уходить из доров. Всюду слышались возгласы, в дорах денег нет, и гугл победил доры. Наступала эра дорвейной депрессии. Траст начал решать все. Мне было интересно расширить свои познания в этой отрасли. Выбор пал на дорвеи в ВК. Инструментов в этом направлении написано много, все адекватные платные.

На самом деле все достаточно просто. Для создания сетки дорвеев в ВК нам понадобится контент (я взял за основу картинки + рандомизированный текст) и способ слива.

Контент: Для начала нам нужно рандомизировать описание нашей картинки. Для теста возьмем простой пример

{Зачетненько|Ну как Вам?|Полюбуйтесь|Ну не красава?|Супер|Бомбически}

Картинки нам нужны уже загруженные в вк , чтобы просто загружать их макросом # foto . Их я обычно либо паршу из google загружаю в альбомы, потом беру id этих картинок и на основе их делаю постинг по группам. Либо сразу паршу альбомы тематических групп.

Итак, фото у нас имеют вид списка с макросом # foto . В квадратных скобках id нашего альбома и фото.

Авторизуемся в ВК с помощью SocPlugin . Можно работать как в один поток, так и в режиме мультиаккаунтов.

В разделе инструменты выбираем Работа с группами.

Порядок действий. Выбираем пункт сбор групп из файла. Жмем кнопку загрузить. Выбираем группы, в которые будем постить. Выбираем пункт сообщение в группу. Вставляем заранее подготовленный текст. Жмем кнопку запуск.

За один такой запуск SocPlugin будет постить по одному сообщению в каждую группу. Можно вести сколько угодно групп. С подключением любого числа аккаунтов.

Вот так примерно выглядит пост.

В настройках SocPlugin так же есть возможность зацикливания процесса .

На такие группы даже без дополнительных манипуляций со временем начинают подписываться пользователи, главное регулярно постить разные картинки. Слив: Я обычно такие группы наполняю фотками полуодетых красоток, и, как правило, админом ставлю такую же красотку. На ее странице ставлю номер WhatsApp с призывом писать или звонить. Дальше уже сливаю их на lospollos. Это довольно простая схема, но она работает. И приносит 10-20 долларов в день без особых сложностей. Да есть расходы, так как всегда хочется побыстрее и побольше, и это приводит к банам аккаунтов, как правило за массовый спам таких групп, но в прибыть выхожу уже за пару дней.

Несколько моментов.

С одного аккаунта можно работать без прокси, если используете мультиакк обязательно покупаем мобильные прокси (на проксях нельзя экономить).

Парсить фотки можно с помощью Content Downloader (недорогой, но очень функциональный парсер).

Таким способом можно вести сотни абсолютно белых групп.