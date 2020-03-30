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Бесплатный вебинар «10 сильных вопросов для успеха в любом деле»

Автор темы System ITC, Сегодня, 04:36

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#1 System ITC

System ITC

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Отправлено Сегодня, 04:36

У нас у каждого есть очень крутой персональный помощник, который помогает решать вопросы и находить ответы. Он работает всегда. Круглосуточно и без выходных. Он непрерывно находится рядом с вами. Кто же он?

 

Это наш мозг. Он всегда ищет решение на те вопросы, которые мы ему задаем. Как использовать этот инструмент, чтобы он помогал и усиливал нас?
Как задавать нужный фокус?

На вебинаре «10 сильных вопросов для успеха в любом деле» мы рассмотрим:
⁃ Как с помощью вопросов управлять фокусировкой и исполнять намеченное
⁃ Как определить точки воздействия
⁃ Познакомимся с сильными коучинговыми вопросами
⁃ Разберёмся, как вы уже сейчас сможете применять эти знания в жизни и работе.
⁃ Расскажем, как ещё круче освоить этот навык.

Сейчас все больше и больше успешных людей работают с коучами, чтобы стать ещё более успешными и эффективными.

Может быть, вы считаете, что коучинг вам никогда не пригодится и вообще не имеет отношения к вашей сфере деятельности? Спешим вас разубедить: это не так. Еще не родился человек, которому коучинг не пошел бы на пользу. Уже сейчас навыки коучинга высоко ценятся при приеме на работу, а что же будет дальше? На сегодняшний день можно смело заявить, что коучинг является важнейшим навыком нового века.

 

Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...

 

Преимущества овладения коучинговыми навыками:
• рост вашего профессионализма;
• рост вашей востребованности;
• рост вашего дохода;
• ваш личный рост как лидера и управленца;
• возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу и даже стране;
• владение одной из самых востребованных профессий в мире.

Преимущества использования коучинговых навыков в управлении и развитии:
• рост мотивации и вовлеченности сотрудников;
• усиление и сплочение команды;
• повышение личной эффективности руководителей;
• вывод бизнеса на новый уровень;
• ускоренное достижение целей;
• повышение показателей;
• создание плана достижения целей;
• повышение уровня осознанности.

 

Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...

 

Ведущий – Елена Мельник

  • Коуч уровня АСС ICF
  • Член Международной федерации коучинга (ICF)
  • Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
  • 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
  • Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

  • Лайф коуч
  • Бизнес коуч
  • Коуч личностного роста

 

Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...

 

Дата и время:

1 апреля 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты

Ольга
Тел: 8 914 737 40 68
Whatsapp: 8 914 737 40 68

 


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