Бесплатный вебинар «10 сильных вопросов для успеха в любом деле»

У нас у каждого есть очень крутой персональный помощник, который помогает решать вопросы и находить ответы. Он работает всегда. Круглосуточно и без выходных. Он непрерывно находится рядом с вами. Кто же он?
Это наш мозг. Он всегда ищет решение на те вопросы, которые мы ему задаем. Как использовать этот инструмент, чтобы он помогал и усиливал нас?
Как задавать нужный фокус?
На вебинаре «10 сильных вопросов для успеха в любом деле» мы рассмотрим:
⁃ Как с помощью вопросов управлять фокусировкой и исполнять намеченное
⁃ Как определить точки воздействия
⁃ Познакомимся с сильными коучинговыми вопросами
⁃ Разберёмся, как вы уже сейчас сможете применять эти знания в жизни и работе.
⁃ Расскажем, как ещё круче освоить этот навык.
Сейчас все больше и больше успешных людей работают с коучами, чтобы стать ещё более успешными и эффективными.
Может быть, вы считаете, что коучинг вам никогда не пригодится и вообще не имеет отношения к вашей сфере деятельности? Спешим вас разубедить: это не так. Еще не родился человек, которому коучинг не пошел бы на пользу. Уже сейчас навыки коучинга высоко ценятся при приеме на работу, а что же будет дальше? На сегодняшний день можно смело заявить, что коучинг является важнейшим навыком нового века.
Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...
Преимущества овладения коучинговыми навыками:
• рост вашего профессионализма;
• рост вашей востребованности;
• рост вашего дохода;
• ваш личный рост как лидера и управленца;
• возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу и даже стране;
• владение одной из самых востребованных профессий в мире.
Преимущества использования коучинговых навыков в управлении и развитии:
• рост мотивации и вовлеченности сотрудников;
• усиление и сплочение команды;
• повышение личной эффективности руководителей;
• вывод бизнеса на новый уровень;
• ускоренное достижение целей;
• повышение показателей;
• создание плана достижения целей;
• повышение уровня осознанности.
Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...
Ведущий – Елена Мельник
- Коуч уровня АСС ICF
- Член Международной федерации коучинга (ICF)
- Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России
- 2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»
- Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность
Специализация в коучинге
- Лайф коуч
- Бизнес коуч
- Коуч личностного роста
Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...
Дата и время:
1 апреля 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК
Контакты
Ольга
Тел: 8 914 737 40 68
Whatsapp: 8 914 737 40 68