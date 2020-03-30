Бесплатный вебинар «10 сильных вопросов для успеха в любом деле»

У нас у каждого есть очень крутой персональный помощник, который помогает решать вопросы и находить ответы. Он работает всегда. Круглосуточно и без выходных. Он непрерывно находится рядом с вами. Кто же он?

Это наш мозг. Он всегда ищет решение на те вопросы, которые мы ему задаем. Как использовать этот инструмент, чтобы он помогал и усиливал нас?

Как задавать нужный фокус?

На вебинаре «10 сильных вопросов для успеха в любом деле» мы рассмотрим:

⁃ Как с помощью вопросов управлять фокусировкой и исполнять намеченное

⁃ Как определить точки воздействия

⁃ Познакомимся с сильными коучинговыми вопросами

⁃ Разберёмся, как вы уже сейчас сможете применять эти знания в жизни и работе.

⁃ Расскажем, как ещё круче освоить этот навык.

Сейчас все больше и больше успешных людей работают с коучами, чтобы стать ещё более успешными и эффективными.

Может быть, вы считаете, что коучинг вам никогда не пригодится и вообще не имеет отношения к вашей сфере деятельности? Спешим вас разубедить: это не так. Еще не родился человек, которому коучинг не пошел бы на пользу. Уже сейчас навыки коучинга высоко ценятся при приеме на работу, а что же будет дальше? На сегодняшний день можно смело заявить, что коучинг является важнейшим навыком нового века.

Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...

Преимущества овладения коучинговыми навыками:

• рост вашего профессионализма;

• рост вашей востребованности;

• рост вашего дохода;

• ваш личный рост как лидера и управленца;

• возможность зарабатывать деньги без привязки к дому, офису, городу и даже стране;

• владение одной из самых востребованных профессий в мире.

Преимущества использования коучинговых навыков в управлении и развитии:

• рост мотивации и вовлеченности сотрудников;

• усиление и сплочение команды;

• повышение личной эффективности руководителей;

• вывод бизнеса на новый уровень;

• ускоренное достижение целей;

• повышение показателей;

• создание плана достижения целей;

• повышение уровня осознанности.

Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...

Ведущий – Елена Мельник

Коуч уровня АСС ICF

Член Международной федерации коучинга (ICF)

Опыт продаж более 3 лет с постоянным повышением квалификации у ведущих тренеров России

2 года работы с клиентами и развития персонала в компании «Фарпост»

Увлечения: психология, духовное развитие, волонтерская деятельность

Специализация в коучинге

Лайф коуч

Бизнес коуч

Коуч личностного роста

Зарегистрироваться на вебинар: http://system-itc.ru/event/besplatn...

Дата и время:

1 апреля 2020 г. с 12:00 до 14:00 по МСК

Контакты

Ольга

Тел: 8 914 737 40 68

Whatsapp: 8 914 737 40 68