Европейский эквайринг

Отправлено Сегодня, 18:45

Предлагаю прием онлайн платежей от покупателей по всему миру (эквайринг, мерчант) для проектов, где нет прямого обмана покупателя, но есть проблемы с нарушением авторских прав, Adult content, DMCA abuses. Прием на европейский мерч = прием с минимальным количеством деклайнов.

Любой степени готовности: от готового рабочего проекта до обсуждения идей.



Телеграм: @acquireman