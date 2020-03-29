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Европейский эквайринг

Автор темы acquireman, Сегодня, 18:45

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#1 acquireman

acquireman

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 18:45

Предлагаю прием онлайн  платежей от покупателей по всему миру (эквайринг, мерчант) для проектов, где нет прямого обмана покупателя, но есть проблемы с нарушением авторских прав, Adult content, DMCA abuses. Прием на европейский мерч = прием с минимальным количеством деклайнов.
Любой степени готовности: от готового рабочего проекта до обсуждения идей.

Телеграм: @acquireman


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