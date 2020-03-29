Предлагаю прием онлайн платежей от покупателей по всему миру (эквайринг, мерчант) для проектов, где нет прямого обмана покупателя, но есть проблемы с нарушением авторских прав, Adult content, DMCA abuses. Прием на европейский мерч = прием с минимальным количеством деклайнов.
Любой степени готовности: от готового рабочего проекта до обсуждения идей.
Телеграм: @acquireman
Европейский эквайринг
Автор темы acquireman, Сегодня, 18:45
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено Сегодня, 18:45
Предлагаю прием онлайн платежей от покупателей по всему миру (эквайринг, мерчант) для проектов, где нет прямого обмана покупателя, но есть проблемы с нарушением авторских прав, Adult content, DMCA abuses. Прием на европейский мерч = прием с минимальным количеством деклайнов.
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