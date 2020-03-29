Перейти к содержимому

Фотография

TOП Telegram - рассылки, инвайтинг, просмотры, подписчики - Дешевле не

Автор темы Brainlogs, Сегодня, 12:12

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Brainlogs

Brainlogs

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 12:12

Всем привет, предлагаю продвижение ваших товаров/услуг/проектов в Telegram

Важно, что чем больше людей/сообщений вы заказываете, тем дешевле получается (объем)

Рассылка в личку
(за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, сделаем и рандомизируем текст для Вас.
Сделаем прокладки и ссылки во избежании бана)

- 100 сообщений - 150 рублей
- 500 сообщений - 700 рублей
- 1.000 сообщений - 1200 рублей
- 5.000 сообщений - 5000 рублей
- 10.000 сообщений - 9500 рублей

Инвайтинг в группу:

- 100 сообщений - 150 рублей
- 500 сообщений - 700 рублей
- 1.000 сообщений - 1200 рублей
- 5.000 сообщений - 5000 рублей
- 10.000 сообщений - 9500 рублей

Чек номеров на наличие в Telegram:

- 10.000 тысяч номеров 500 рублей
- 50.000 тысяч номеров 2200 рублей
- 100.000 тысяч номеров 4000 рублей

Накрутка просмотров:

 

- 1 пост - 40 рублей за тысячу
- 10 постов - 35 рублей за тысячу
- 50 постов - 30 рублей за тысячу
- 100 постов - 25 рублей за тысячу

Подписчики:

- 1.000 подписчиков - 170 рублей
- 5.000 подписчиков - 750 рублей
- 10.000 подписчиков - 1300 рублей

Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы телеграм:

- 100 сообщений (100 чатов) - 500 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)
- 1.000 сообщений (1000 чатов) - 4500 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)
- 5.000 сообщений (5000 чатов) - 20000 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)

TELEGRAM @BrainLogs
Отзывы t.me/top_brain_logs

ВСЕМ ПРОФИТА И ФАРТА

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума