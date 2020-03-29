TOП Telegram - рассылки, инвайтинг, просмотры, подписчики - Дешевле не

Отправлено Сегодня, 12:12

Всем привет, предлагаю продвижение ваших товаров/услуг/проектов в Telegram



Важно, что чем больше людей/сообщений вы заказываете, тем дешевле получается (объем)



Рассылка в личку

(за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, сделаем и рандомизируем текст для Вас.

Сделаем прокладки и ссылки во избежании бана)



- 100 сообщений - 150 рублей

- 500 сообщений - 700 рублей

- 1.000 сообщений - 1200 рублей

- 5.000 сообщений - 5000 рублей

- 10.000 сообщений - 9500 рублей



Инвайтинг в группу:



- 100 сообщений - 150 рублей

- 500 сообщений - 700 рублей

- 1.000 сообщений - 1200 рублей

- 5.000 сообщений - 5000 рублей

- 10.000 сообщений - 9500 рублей



Чек номеров на наличие в Telegram:



- 10.000 тысяч номеров 500 рублей

- 50.000 тысяч номеров 2200 рублей

- 100.000 тысяч номеров 4000 рублей



Накрутка просмотров:

- 1 пост - 40 рублей за тысячу

- 10 постов - 35 рублей за тысячу

- 50 постов - 30 рублей за тысячу

- 100 постов - 25 рублей за тысячу



Подписчики:



- 1.000 подписчиков - 170 рублей

- 5.000 подписчиков - 750 рублей

- 10.000 подписчиков - 1300 рублей



Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы телеграм:



- 100 сообщений (100 чатов) - 500 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)

- 1.000 сообщений (1000 чатов) - 4500 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)

- 5.000 сообщений (5000 чатов) - 20000 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)



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