TOП Telegram - рассылки, инвайтинг, просмотры, подписчики - Дешевле не

Всем привет, предлагаю продвижение ваших товаров/услуг/проектов в Telegram
Важно, что чем больше людей/сообщений вы заказываете, тем дешевле получается (объем)
Рассылка в личку
(за отдельную плату подберем тематические группы/чаты, сделаем и рандомизируем текст для Вас.
Сделаем прокладки и ссылки во избежании бана)
- 100 сообщений - 150 рублей
- 500 сообщений - 700 рублей
- 1.000 сообщений - 1200 рублей
- 5.000 сообщений - 5000 рублей
- 10.000 сообщений - 9500 рублей
Инвайтинг в группу:
- 100 сообщений - 150 рублей
- 500 сообщений - 700 рублей
- 1.000 сообщений - 1200 рублей
- 5.000 сообщений - 5000 рублей
- 10.000 сообщений - 9500 рублей
Чек номеров на наличие в Telegram:
- 10.000 тысяч номеров 500 рублей
- 50.000 тысяч номеров 2200 рублей
- 100.000 тысяч номеров 4000 рублей
Накрутка просмотров:
- 1 пост - 40 рублей за тысячу
- 10 постов - 35 рублей за тысячу
- 50 постов - 30 рублей за тысячу
- 100 постов - 25 рублей за тысячу
Подписчики:
- 1.000 подписчиков - 170 рублей
- 5.000 подписчиков - 750 рублей
- 10.000 подписчиков - 1300 рублей
Рассылка Вашего сообщения в чаты/группы телеграм:
- 100 сообщений (100 чатов) - 500 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)
- 1.000 сообщений (1000 чатов) - 4500 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)
- 5.000 сообщений (5000 чатов) - 20000 рублей (СПИСОК ЧАТОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕТЕ ВЫ)
TELEGRAM @BrainLogs
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