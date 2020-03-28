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Магазин AccMRKT.ru – приглашает поставщиков аккаунтов к сотрудничеству

Автор темы evdeev, Сегодня, 09:56

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#1 evdeev

evdeev

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Отправлено Сегодня, 09:56

e6bb6ff3d5b90b1b3b142e866311b259-full.jp

 

Магазин аккаунтов   AccMRKT.ru  -> Приглашает к сотрудничеству поставщиков аккаунтов.

 

В письме сразу пишите Ваше предложение с описанием товара и желаемой ценой в формате:

Товар/происхождение/кол-во/цены/описание и т.д.

МОШЕННИКОВ прошу не беспокоить! Не тратьте мое и свое время!

Контакт для связи внизу поста.

 Приглашаем поставщиков аккаунтов:

->Вконтакте

-актив

-ретрив

-неактив

И т.д.

->Аккаунты Instagram

 

->Аккаунты telegram

-zenno poster

-telegram soft

-telegram tools

-.session

-tdata

 

->Одноклассники

 

->FaceBook

-Бизнес Менеджеры

-Автореги

-С большой отлежкой

-и т.д.

 

->Avito

 

->Twitter

 

->Google/Google+/Gmail

 

->TIKTOK

-включая раскрученные(уходят быстро)

 

->Олх, Olx, Olx.ua

-пока только автореги

 

->VPN сервисы

-NordVPN (пока только он, но на него скидки)

- ONEVPN 

- Seed4ME VPN

- OkayFreedom VPN

-HMA

-HideME

И любые другие ВПН сервися

 

->Почтовые сервисы

-Rabler

-Yandex

-Mail.ru

-Yahoo.com

-и т.д.

 

Купоны:

->Likest

->Like4u

->TurboLiker 

->LikesFM 

->LikeOrgasm 

->VTope 

->VPrka 

->VKMix 

->BossLike 

->Ad-social 

->VKCoin

 

-> Видеосервисы

-MEGOGO

-IVI

-Okko

-Start

-Кинопоиск

И т.д.

 

->Twitch TV

->тумблер/тамблер/tumblr.com

->Рассмотрю Ваш вариант

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В сообщении указывайте: Товар/происхождение/кол-во/цены/описание и т.д.

 

Поставщик! Если ты готов на постоянной основе предоставлять качественные проверенные аккаунты с гарантией, буду рад тебя видеть у себя! Отпиши в контакт TG @postavkitut.

 

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https://teleg.run/postavkitut

 


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