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Umgid.com - новая товарная CPA сеть

Автор темы Umgid, Вчера, 19:04

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#1 Umgid

Umgid

    Новичок

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Отправлено Вчера, 19:04

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UMGID – cpa партнёрская сеть, один из лидеров в нише WOW-товаров. Здесь широкий выбор офферов в различных категориях: от нутры до эксклюзивных предложений.

- Предлагает стабильные выплаты, большие отчисления, высокий конверт, детальную статистику, собственный Call-центр и широкое гео.
- Партнерская сеть работает с СНГ, Европой и Азией, предлагаем всем участникам более 150 офферов.
- Лейте трафик на проверенные категории, аудитория которых неизменно активна.

В Umgid персональный менеджер поможет разобраться с настройкой рекламной кампании, для наших партнёров предлагаем постоянное обновление офферов и промо-материалы, здесь ты обязательно выйдешь в плюс!

Контакты
umgid-skype (skype)
umgid.cpa@gmail.com (e-mail)
@umgid (telegram)

 


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