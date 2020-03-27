Umgid.com - новая товарная CPA сеть

Отправлено Вчера, 19:04

UMGID – cpa партнёрская сеть, один из лидеров в нише WOW-товаров. Здесь широкий выбор офферов в различных категориях: от нутры до эксклюзивных предложений.



- Предлагает стабильные выплаты, большие отчисления, высокий конверт, детальную статистику, собственный Call-центр и широкое гео.

- Партнерская сеть работает с СНГ, Европой и Азией, предлагаем всем участникам более 150 офферов.

- Лейте трафик на проверенные категории, аудитория которых неизменно активна.



В Umgid персональный менеджер поможет разобраться с настройкой рекламной кампании, для наших партнёров предлагаем постоянное обновление офферов и промо-материалы, здесь ты обязательно выйдешь в плюс!



Контакты

umgid-skype (skype)

umgid.cpa@gmail.com (e-mail)

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