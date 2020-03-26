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Напишем для вас регеры, спамеры, кликеры, чекеры, парсеры

Автор темы getsend, Сегодня, 14:42

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#1 getsend

getsend

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:42

Добрый день. Наша команда напишет для Вас код любой сложности

Создадим проект на http запросах или браузерный.

- Парсеры информации с любых сайтов, с систематизацией данных.  Возможен вывод информации в указанное вами место (мыло, ак в соцсети, тг канал и тд).
- Регистраторы аккаунтов с поддержкой прокси и уникализацией профиля каждого ака.
- Чекеры-брутеры любых сайтов.
- Кликеры, будь то вбив в шопы или или накрутка чего-либо.
- Пауки-бродилки по любым сайтам.
- Любые проекты под соцсети, регеры-кликеры-лайкеры, сборщики информации и прочее.
- Спамилки. От почтовых до флудеров на форумах.
- Работа с API.


telegram: @ok77ok77


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