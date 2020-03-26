Перейти к содержимому

Фотография

Работай в хорошем коллективе.(Online)

Автор темы Asakura, Сегодня, 14:06

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В теме одно сообщение

#1 Asakura

Asakura

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:06

Доброго времени суток.
 
Мы ищем новых сотрудников для работы в дружном коллективе на серые\белые направления, как людей которые уже имеют опыт в каких-то направлениях в сети,
так и новичков, с 0 уровнем знаний. 
Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 700-800$ в день. 
Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком. 
 
От вас требуется:
 Наличие ПК
 Возможность стабильного нахождения в сети. 
 Желание обучаться новому и открывать для себя новые горизонты 
 
З\П возможна по окончанию рабочего дня, либо раз в неделю\месяц. 
 
Возникшие вопросы задавайте в Telegram: @Wasteomindd

 


  • 0
На правах рекламы

#2 Алексей web

Алексей web

    Дизайнер. Верстальщик. Skype - aleksejus.belovas

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 5 917 сообщений
2 316
Очень хороший
  • Страна, Город:
    Прибалтика
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 16:50

А можно по скайпу с вами связаться по поводу работы ? Напишите мне. Я не могу зайти в Телеграм.

 

Мой Skype - aleksejus.belovas

Email - belovas.aleksejus@gmail.com


Сообщение отредактировал Алексей web: Сегодня, 16:55

  • 0

Проект - Мои видеокурсы с правами продажи / перепродажи
Графический дизайн. Landing Pages под ключ

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума