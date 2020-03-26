Работай в хорошем коллективе.(Online)

Доброго времени суток.
Мы ищем новых сотрудников для работы в дружном коллективе на серые\белые направления, как людей которые уже имеют опыт в каких-то направлениях в сети,
так и новичков, с 0 уровнем знаний.
Ваши доходы будут зависеть только от вас, работаете хорошо и много, получаете достойную оплату вплоть до 700-800$ в день.
Мы ведём как и абсолютно белые проэкты, так и с серым оттенком.
От вас требуется:
Наличие ПК
Возможность стабильного нахождения в сети.
Желание обучаться новому и открывать для себя новые горизонты
З\П возможна по окончанию рабочего дня, либо раз в неделю\месяц.
Возникшие вопросы задавайте в Telegram: @Wasteomindd