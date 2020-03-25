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Звонок со скрытого номера

Автор темы Morion, Вчера, 13:29

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Сообщений в теме: 2

#1 Morion

Morion

    Коммерсант

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Отправлено Вчера, 13:29

Здравствуйте, форумчане! 

Второй день на телефон жены поступают странные звонки - номер звонящего абонента скрыт, т.е. не определяется. На звонки, естественно, мы не отвечали.

Заказал в МТС детализацию звонков. Якобы, так можно узнать номер звонившего. 

Ерунда! Там лишь указано, что звонок был с номера МТС. 

unknown-phone-number.jpg  

Вот интересно стало, - что это? :unsure:

Какой-то новый вид мошенничества? Ведь, честным людям скрывать свой номер незачем! 

 

Или же это очередные телефонные спамеры, купившие телефонные базы, и проверяющие активность номеров с помощью специальной программы обзвона. :unsure:  

Тогда проще. Не ответим несколько раз (якобы, 3-5 раз), и номер удалят из базы, как неактивный. 

 

Но всё же решил спросить на форуме.

Может, кто сталкивался с подобным, и знает, что это за "хитромудрые" звонки такие? :unsure:


Сообщение отредактировал Morion: Вчера, 13:34

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#2 Алексей web

Алексей web

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Отправлено Вчера, 13:45

Может быть и реклама чего-нибудь


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#3 Morion

Morion

    Коммерсант

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  • 337 сообщений
272
Очень хороший
  • Страна, Город:
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Отправлено Вчера, 14:08

Может быть и реклама чего-нибудь
 

Ну, а зачем же тогда свой номер телефона скрывать, если чего-то хотят прорекламировать? :unsure:

По-моему, он наоборот тогда - должен крупными цифрами во весь экран быть. :biggrin:


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Сделать можно всё!
Нужно желание, настойчивость и время.
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