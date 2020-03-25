Звонок со скрытого номера

Отправлено Вчера, 13:29

Здравствуйте, форумчане!

Второй день на телефон жены поступают странные звонки - номер звонящего абонента скрыт, т.е. не определяется. На звонки, естественно, мы не отвечали.

Заказал в МТС детализацию звонков. Якобы, так можно узнать номер звонившего.

Ерунда! Там лишь указано, что звонок был с номера МТС.

Вот интересно стало, - что это?

Какой-то новый вид мошенничества? Ведь, честным людям скрывать свой номер незачем!

Или же это очередные телефонные спамеры, купившие телефонные базы, и проверяющие активность номеров с помощью специальной программы обзвона.

Тогда проще. Не ответим несколько раз (якобы, 3-5 раз), и номер удалят из базы, как неактивный.

Но всё же решил спросить на форуме.

Может, кто сталкивался с подобным, и знает, что это за "хитромудрые" звонки такие?

Сообщение отредактировал Morion: Вчера, 13:34