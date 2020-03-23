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Доступ к сервису JustClick.Ru

Автор темы Pinavochka, Сегодня, 14:18

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#1 Pinavochka

Pinavochka

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:18

  • Продам доступ к сервису  JustClick ( в связи с неактуальностью использования на данный момент)  на 4 года, тариф Эксперт.

    Стандартная цена 9700 в месяц, я продаю за 100к на 4 года, т.е. за 2000 в месяц.

     

    Что предоставляет платформа:

     

    Конструктор сайта и писем с готовыми шаблонами       Прием заказов и оплат от ваших клиентов       Автоматические воронки продаж (e-mail, sms, звонки)       Рассылки без ограничений по числу подписчиков!       A/B тесты продающих страниц и писем       Учет эффективности рекламных кампаний       Многоуровневая партнерская программа       Опросы и сегментация базы контактов       Платформа для проведения обучения       Интерактивные вебинары              

     

 


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