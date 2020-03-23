Доступ к сервису JustClick.Ru

Продам доступ к сервису JustClick ( в связи с неактуальностью использования на данный момент) на 4 года, тариф Эксперт.

Стандартная цена 9700 в месяц, я продаю за 100к на 4 года, т.е. за 2000 в месяц.

Что предоставляет платформа:

Конструктор сайта и писем с готовыми шаблонами Прием заказов и оплат от ваших клиентов Автоматические воронки продаж (e-mail, sms, звонки) Рассылки без ограничений по числу подписчиков! A/B тесты продающих страниц и писем Учет эффективности рекламных кампаний Многоуровневая партнерская программа Опросы и сегментация базы контактов Платформа для проведения обучения Интерактивные вебинары