У нас можно заказать перевод текста с русского на английский

Всем привет))))
Что предлагаю
- переводы (любые),
- копирайт,
- статьи,
- веб контент,
- рерайт,
- Фидбэки (отзывы),
- слоганы,
- резюмирование,
- вычитка (native speaker)
- доклады,
- составление анкет / опросов
Имеем огромный опыт по тематикам: от фармы до гемблинга, от авто до крипты, от красоты до тех. документаций и многое другое...
Язык
english
Производительность
На данный момент в сутки мы можем отдавать 50 000 знаков без пробелов
Сроки
1-5 дней в зависимости от объема и размера очереди.
Примеры работ
https://seoreef.com/portfolio/
Стоимость
https://seoreef.com/our-services/
Отзывы
Тут собраны отзывы с разных форумов на которых мы есть, работаем мы с 2015 года.
https://seoreef.com/clients/
Связь
email - [email]D007D007@gmail.com
skype - D007skype
telegram - D007user (https://t.me/D007user)