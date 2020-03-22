У нас можно заказать перевод текста с русского на английский

Отправлено Сегодня, 10:37

Всем привет))))



Что предлагаю

переводы (любые),

копирайт,

статьи,

веб контент,

рерайт,

Фидбэки (отзывы),

слоганы,

резюмирование,

вычитка (native speaker)

доклады,

составление анкет / опросов

Имеем огромный опыт по тематикам: от фармы до гемблинга, от авто до крипты, от красоты до тех. документаций и многое другое...



Язык

english



Производительность

На данный момент в сутки мы можем отдавать 50 000 знаков без пробелов



Сроки

1-5 дней в зависимости от объема и размера очереди.



Примеры работ

https://seoreef.com/portfolio/



Стоимость

https://seoreef.com/our-services/



Отзывы

Тут собраны отзывы с разных форумов на которых мы есть, работаем мы с 2015 года.

https://seoreef.com/clients/



Связь

email - [email]D007D007@gmail.com

skype - D007skype

telegram - D007user (https://t.me/D007user)