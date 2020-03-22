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У нас можно заказать перевод текста с русского на английский

Автор темы seoreef, Сегодня, 10:37

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#1 seoreef

seoreef

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 10:37

Всем привет))))

Что предлагаю

  • переводы (любые),
  • копирайт,
  • статьи,
  • веб контент,
  • рерайт,
  • Фидбэки (отзывы),
  • слоганы,
  • резюмирование,
  • вычитка (native speaker)
  • доклады,
  • составление анкет / опросов

Имеем огромный опыт по тематикам: от фармы до гемблинга, от авто до крипты, от красоты до тех. документаций и многое другое...

Язык
english

Производительность
На данный момент в сутки мы можем отдавать 50 000 знаков без пробелов

Сроки
1-5 дней в зависимости от объема и размера очереди.

Примеры работ
https://seoreef.com/portfolio/

Стоимость
https://seoreef.com/our-services/

Отзывы
Тут собраны отзывы с разных форумов на которых мы есть, работаем мы с 2015 года.
https://seoreef.com/clients/

Связь
email - [email]D007D007@gmail.com
skype - D007skype
telegram - D007user (https://t.me/D007user)


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