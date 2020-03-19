Зарабатывай на займах под госконтракты по ФЗ 44 и 223

Платформа проектного финансирования PROLEND предлагает зарабатывать на сделках всех клиентов: инвесторов и заемщиков, зарегистрировавшихся по вышей ссылке.
Условия партнерской программы:
- регистрируетесь в инвестиционной платформе
- получаете партнёрские ссылки
- размещаете ссылки в своих социальных сетях или отправляете через мессенджеры
- все клиенты зарегистрировавшиеся по вашей ссылке закрепляются за вами
- с каждой сделки приведённого вами клиента вам начисляется и выплачивается вознаграждение
- средний размер вознаграждения партнера составляет 1-1.5% от суммы привлечённых или выданных инвестиций его клиентов