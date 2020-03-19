Перейти к содержимому

Фотография

Зарабатывай на займах под госконтракты по ФЗ 44 и 223

Автор темы dpalagin, Сегодня, 16:29

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 dpalagin

dpalagin

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 16:29

Платформа проектного финансирования PROLEND предлагает зарабатывать на сделках всех клиентов: инвесторов и заемщиков, зарегистрировавшихся по вышей ссылке.
 
Условия партнерской программы:
  • регистрируетесь в инвестиционной платформе
  • получаете партнёрские ссылки
  • размещаете ссылки в своих социальных сетях или отправляете через мессенджеры
  • все клиенты зарегистрировавшиеся по вашей ссылке закрепляются за вами
  • с каждой сделки приведённого вами клиента вам начисляется и выплачивается вознаграждение
  • средний размер вознаграждения партнера составляет 1-1.5% от суммы привлечённых или выданных инвестиций его клиентов

Получить партнерскую ссылку


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Партнерки интернет-сервисов


Количество пользователей, читающих эту тему: 7

0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей


    BrandWatch (1), Yandex (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Партнерские программы
  4. Партнерки интернет-сервисов
  5. Правила форума