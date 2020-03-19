ads.bid-Платформа для владельцев сайтов, блогов,позволяющая заработать

Отправлено Сегодня, 15:46

ads.bid Рекламная сеть с эффективной монетизацией трафика. Своим клиентам платформа обеспечивает удобство пользования, автоматизацию работы и повышенный CTR. А самое главное максимальный доход с имеющегося трафика.



Достоинства сервиса:



- 0% комиссии все 100% оплаты за каждый клик по тизерам идут вебмастерам и владельцам блогов. Основной доход платформа получает, заполняя 80% трафика рекламой собственных товаров.

- Есть готовые шаблоны привлекательных тизеров. Гибкий конструктор предлагает три десятка эффективных шаблонов с проверенно высоким CTR, полсотни параметров позволяют легко вписать рекламный блок в стиль любого сайта. Все тизеры корректно отображаются в популярных браузерах.

- Техподдержка работает без выходных, оперативно реагирует на все запросы с 8:00 до 20:00.

- Платформа постоянно обновляет коды, обходящие распространенные блокировщики, так что доходность сайта остается высокой





ads.bid выросла из medicineteaser.ru эффективной партнерской программы по монетизации трафика, преимущественно сайтов медицинской и женской тематики. По мере расширения функционала сервис перерос базовую концепцию, она перестала отражать суть платформы.

В конце 2019 года компания провела ребрендинг, взяв самое эффективное от medicineteaser.ru и добавив в ads.bid новые возможности. Среди них:



- дополнительные варианты монетизации;

- улучшенная статистика;

- многоканальная техподдержка и система тикетов.



За счет этих улучшений сеть эффективно работает с сайтам практически любой тематики.



И это лишь начало. В 2020 году планируется внедрить более 10 крупных обновлений для повышения удобства и дохода клиентов ads.bid







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