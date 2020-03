Diablo.Click - адалт кликандер напрямую с тубов

Отправлено Сегодня, 14:21

Наши основные преимущества:

Трафик идет напрямую со своей сетки адалт тубов

Мгновенный аппрув кампаний

Низкая сумма минимального пополнения - 20$

Поддержка основных электронных платежных сисем - paxum и криптовалюты на автомате, вебмани и епейментс в полуавтоматическом режиме



В diablo.click удобно таргетировать трафик по нужным критериям:

Вы можете выбрать нишу, страну, устройство, браузер, ISP, BL/WL domains, и так же установить временной диапазон получения трафика по часам и дням недели.

В самое ближайшее время у вас появится возможность купить напрямую пуши с нашей собственной базы подписчиков (текущий объем базы over 215M подписанных девайсов).



COMING SOON:

1. Продажа баннеров Native, Footer, NTV, IM, In Video, Pre-Roll.

2. Интерфейс для паблишеров.



Текущий трафик в системе:







С любыми вопросами велкам в наш телеграм чатик:

https://t.me/comeads



По вопросам пополнения баланса ко мне:

https://t.me/yurydiablo