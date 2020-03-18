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Diablo.Click - адалт кликандер напрямую с тубов

Автор темы diabloclick, Сегодня, 14:21

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#1 diabloclick

diabloclick

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Отправлено Сегодня, 14:21

Diablo.Click B)
diablologo.png

Наши основные преимущества:
Трафик идет напрямую со своей сетки адалт тубов
Мгновенный аппрув кампаний
Низкая сумма минимального пополнения - 20$
Поддержка основных электронных платежных сисем - paxum и криптовалюты на автомате, вебмани и епейментс в полуавтоматическом режиме

В diablo.click удобно таргетировать трафик по нужным критериям:
Вы можете выбрать нишу, страну, устройство, браузер, ISP, BL/WL domains, и так же установить временной диапазон получения трафика по часам и дням недели.
В самое ближайшее время у вас появится возможность купить напрямую пуши с нашей собственной базы подписчиков (текущий объем базы over 215M подписанных девайсов).

COMING SOON:
1. Продажа баннеров Native, Footer, NTV, IM, In Video, Pre-Roll.
2. Интерфейс для паблишеров.

Текущий трафик в системе:

diabloclick.png

С любыми вопросами велкам в наш телеграм чатик:
https://t.me/comeads

По вопросам пополнения баланса ко мне:
https://t.me/yurydiablo


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