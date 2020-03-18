Diablo.Click
Наши основные преимущества:
Трафик идет напрямую со своей сетки адалт тубов
Мгновенный аппрув кампаний
Низкая сумма минимального пополнения - 20$
Поддержка основных электронных платежных сисем - paxum и криптовалюты на автомате, вебмани и епейментс в полуавтоматическом режиме
В diablo.click удобно таргетировать трафик по нужным критериям:
Вы можете выбрать нишу, страну, устройство, браузер, ISP, BL/WL domains, и так же установить временной диапазон получения трафика по часам и дням недели.
В самое ближайшее время у вас появится возможность купить напрямую пуши с нашей собственной базы подписчиков (текущий объем базы over 215M подписанных девайсов).
COMING SOON:
1. Продажа баннеров Native, Footer, NTV, IM, In Video, Pre-Roll.
2. Интерфейс для паблишеров.
Текущий трафик в системе:
С любыми вопросами велкам в наш телеграм чатик:
https://t.me/comeads
По вопросам пополнения баланса ко мне:
https://t.me/yurydiablo
Diablo.Click - адалт кликандер напрямую с тубов
#1
Отправлено Сегодня, 14:21
Diablo.Click
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