WMMoscow: Обменный сервис WebMoney в Москве

Отправлено 17 Март 2020 - 16:06

В офисах нашей компании вы можете получить все необходимые консультации по работе в сфере интернет-платежных систем, а так же пополнить кошелек WebMoney или обменять Ваши WebMoney на наличные путем подбора надежных контрагентов по обмену. За пополнение кошелька Webmoney возможны бонусы от нас (сейчас до 0,8%), вывод средств по гибким конкурентным тарифам. Постоянным партнерам - отдельные условия.

Webmoney можно пополнить Ваш торговый счет или поменять на нужную Вам криптовалюту: BTC, ETH, BCH, LTC, XRP, DASH, BTG и продолжать торговать как на бирже Webmoney (indx.ru), так и на биржах сторонних провайдеров. Возможен также и вывод средств с криптовалютных кошельков, используя систему Webmoney. Также Webmoney можно использовать для осуществления взаиморасчетов, в т.ч. массового характера, с партнерами по всему миру.

При необходимости окажем техническую поддержку при настройке ПО для работы с Webmoney кошельками и техническое содействие в получении аттестата.

Работаем на рынке обмена WebMoney с 2001 года, надежность и стабильность сервиса проверены временем.

Актуальные тарифы нашего обменного сервиса всегда на нашем сайте.

Контактные данные офиса на станции метро Чеховская:

Тел. : +79153167223

Telegram\Whatsapp\Viber: +79266464671

Skype.: wmchehovskaya

Информация в Geo.Webmoney.

Офис на станции метро Чеховская работает 7 дней в неделю.

Адреса и режимы работы других офисов сервиса обмена WMMoscow.com можете найти на нашем сайте.