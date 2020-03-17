Перейти к содержимому

Фотография

Антидетект браузер GoLoginApp. Бесплатные прокси.

Автор темы gologinapp, Вчера, 12:39

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 gologinapp

gologinapp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Вчера, 12:39

Антидетект браузер - настоящее спасение для вебмастера или арбитражника. Он позволяет работать сразу с множеством профилей на любых сайтах, обеспечивая полную конфиденциальность и анонимность, путем подмены отпечатков.

Забудьте о мучительной работе с несколькими браузерами или виртуальными машинами. О том что постоянно нужно чистить куки, менять юзер-агент и прокси, чтобы в итоге со слезами на глазах смотреть как все акки улетели в бан ...

Высвободить кучу времени и кратно увеличить доходы вам поможет GoLoginApp.

wC2SRzknROI.jpg

Преимущества GologinApp:

- Все профили разделены и защищены
Каждый профиль Gologin имеет отдельный экземпляр

- Защита идентификационных данных
GoLogin позволяет считывать ваши отпечатки, но не оригинальные а замененные.

- Антидетект без установки програмного обеспечения
Достаточно иметь обычный браузер и доступ в интернет, вы не привязаны к конкретному месту

- Автоматизация
Автоматизируйте любой процесс эмуляции дейтельности в настоящем браузере. Так ваши отпечатки будут выглядеть естественно с точки зрения истории просмотров и ваши аккаунты точно не заблокируют.

- Работа в команде
Доступ в один клик к любому профилю для каждого члена команды без риска блокировки или утечки данных учетных записей.

- Облачные технологии
Больше не надо переносить данные с одного устройства на другое. С GoLogin у вас есть доступ с любого устройства из любой точки мира.


Варианты использования GoLoginApp

- Партнерские программы
Чтобы предотвратить возможные риски при запуске рекламы, используйте несколько счетов.

- Digital маркетинг
Работайте с несколькими аккаунтами на e-commerce платформах безопасно.

- Веб-скрейпинг
Сохраняйте физические и виртуальные ресурсы с использованием разных профилей браузера. С GoLogin вы получите инструменты управления и алгоритмы разработки.

- SMM
Грамотно организуйте работу вашей команды. Вы можете управлять сотнями аккаунтов одновременно, в то же время доступ к ним будет у каждого участника проекта.

А так же множество других вариантов

Вы можете оценить достоинства GoLogin бесплатно в ходе 10 дневного тестового периода
Для покупки или получения более подробной информации gologinapp.com

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума