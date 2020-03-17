Антидетект браузер GoLoginApp. Бесплатные прокси.

Отправлено Вчера, 12:39

Антидетект браузер - настоящее спасение для вебмастера или арбитражника. Он позволяет работать сразу с множеством профилей на любых сайтах, обеспечивая полную конфиденциальность и анонимность, путем подмены отпечатков.



Забудьте о мучительной работе с несколькими браузерами или виртуальными машинами. О том что постоянно нужно чистить куки, менять юзер-агент и прокси, чтобы в итоге со слезами на глазах смотреть как все акки улетели в бан ...



Высвободить кучу времени и кратно увеличить доходы вам поможет GoLoginApp.







Преимущества GologinApp:



- Все профили разделены и защищены

Каждый профиль Gologin имеет отдельный экземпляр



- Защита идентификационных данных

GoLogin позволяет считывать ваши отпечатки, но не оригинальные а замененные.



- Антидетект без установки програмного обеспечения

Достаточно иметь обычный браузер и доступ в интернет, вы не привязаны к конкретному месту



- Автоматизация

Автоматизируйте любой процесс эмуляции дейтельности в настоящем браузере. Так ваши отпечатки будут выглядеть естественно с точки зрения истории просмотров и ваши аккаунты точно не заблокируют.



- Работа в команде

Доступ в один клик к любому профилю для каждого члена команды без риска блокировки или утечки данных учетных записей.



- Облачные технологии

Больше не надо переносить данные с одного устройства на другое. С GoLogin у вас есть доступ с любого устройства из любой точки мира.





Варианты использования GoLoginApp



- Партнерские программы

Чтобы предотвратить возможные риски при запуске рекламы, используйте несколько счетов.



- Digital маркетинг

Работайте с несколькими аккаунтами на e-commerce платформах безопасно.



- Веб-скрейпинг

Сохраняйте физические и виртуальные ресурсы с использованием разных профилей браузера. С GoLogin вы получите инструменты управления и алгоритмы разработки.



- SMM

Грамотно организуйте работу вашей команды. Вы можете управлять сотнями аккаунтов одновременно, в то же время доступ к ним будет у каждого участника проекта.



А так же множество других вариантов



Вы можете оценить достоинства GoLogin бесплатно в ходе 10 дневного тестового периода

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