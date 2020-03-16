Olla Telecom - партнерская программа по эксклюзивным SIM-картам

Отправлено Вчера, 15:47

Всем привет Меня зовут Александр и я помогаю партнерам Olla Telecom зарабатывать больше.

Olla Telecom - это интернет магазин сетевого оборудования и эксклюзивных (очень выгодных) тарифов крупнейших операторов на сотовую связь и интернет.

Присоединяйтесь к нам - https://ollatelecom....-programma-sim/, предлагайте своим посетителям наши выгодные SIM-карты и зарабатывайте вместе с нами!

Вы получаете премию с каждой покупки, совершенной пользователем, которого привели Вы. Больше продаж - выше премия с каждой! Рассчитать можно по этой нехитрой табличке:

Также при достижении каждого уровня (150 SIM-карт, 300, 450) Вы получаете дополнительную премию в размере 1'000 руб.

Основные условия партнерской программы:

Запрещено создавать паблики (страницы, группы, сообщества и т.д.) в социальных сетях от имени компании OllaTelecom;

Дорвей-трафик запрещен;

Мотивированный трафик запрещен;

Cashback запрещен;

Брокерский трафик запрещен;

Время жизни файлов Cookie - 90 дней;

Контакты

@ affiliate@ollatelecom.ru

Будем рады любой обратной связи

Сообщение отредактировал OllaAffiliate: Вчера, 15:51