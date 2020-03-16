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Olla Telecom - партнерская программа по эксклюзивным SIM-картам

Автор темы OllaAffiliate, Вчера, 15:47

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#1 OllaAffiliate

OllaAffiliate

    Новичок

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Отправлено Вчера, 15:47

Всем привет :) Меня зовут Александр и я помогаю партнерам Olla Telecom зарабатывать больше.

 

Olla Telecom - это интернет магазин сетевого оборудования и эксклюзивных (очень выгодных) тарифов крупнейших операторов на сотовую связь и интернет.

 

Присоединяйтесь к нам - https://ollatelecom....-programma-sim/, предлагайте своим посетителям наши выгодные SIM-карты и зарабатывайте вместе с нами!

 

Вы получаете премию с каждой покупки, совершенной пользователем, которого привели Вы. Больше продаж - выше премия с каждой! Рассчитать можно по этой нехитрой табличке:

 

onetab.png

 

Также при достижении каждого уровня (150 SIM-карт, 300, 450) Вы получаете дополнительную премию в размере 1'000 руб.

 

Основные условия партнерской программы:

  • Запрещено создавать паблики (страницы, группы, сообщества и т.д.) в социальных сетях от имени компании OllaTelecom;
  • Дорвей-трафик запрещен;
  • Мотивированный трафик запрещен;
  • Cashback запрещен;
  • Брокерский трафик запрещен;
  • Время жизни файлов Cookie - 90 дней;

Контакты

@    affiliate@ollatelecom.ru

 

Будем рады любой обратной связи  :)


Сообщение отредактировал OllaAffiliate: Вчера, 15:51

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