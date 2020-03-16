Olla Telecom - партнерская программа по эксклюзивным SIM-картам

Всем привет Меня зовут Александр и я помогаю партнерам Olla Telecom зарабатывать больше.
Olla Telecom - это интернет магазин сетевого оборудования и эксклюзивных (очень выгодных) тарифов крупнейших операторов на сотовую связь и интернет.
Присоединяйтесь к нам - https://ollatelecom....-programma-sim/, предлагайте своим посетителям наши выгодные SIM-карты и зарабатывайте вместе с нами!
Вы получаете премию с каждой покупки, совершенной пользователем, которого привели Вы. Больше продаж - выше премия с каждой! Рассчитать можно по этой нехитрой табличке:
Также при достижении каждого уровня (150 SIM-карт, 300, 450) Вы получаете дополнительную премию в размере 1'000 руб.
Основные условия партнерской программы:
- Запрещено создавать паблики (страницы, группы, сообщества и т.д.) в социальных сетях от имени компании OllaTelecom;
- Дорвей-трафик запрещен;
- Мотивированный трафик запрещен;
- Cashback запрещен;
- Брокерский трафик запрещен;
- Время жизни файлов Cookie - 90 дней;
Контакты
Будем рады любой обратной связи
Сообщение отредактировал OllaAffiliate: Вчера, 15:51