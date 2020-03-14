Умею качественно настроить и вести рекламную компанию Яндекс Директ/

У меня высшее образование. Дополнительно изучал специализацию настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс Директ и Яндекс Метрика в университете интернет-профессий "Нетология". Успешно прошел сертификацию Яндекс Метрика.
- Увеличу Вашу прибыль.
- Снижу стоимость заявки.
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- Повышу Вашу рентабельность.
- Снижу расходы на рекламу.
- Гарантирую результат в виде реальных клиентов – верну деньги за услуги, если моя реклама не поможет.
- Делаю скидки на создание рекламы до 30%
Контакты:
Будут вопросы, пишите или звоните мне: +7 (996) 704-40-27 ( WhatsApp, Viber )
Telegram: @direct1981
почта: direct1981@bk.ru
Сообщение отредактировал stas1981: Вчера, 15:07