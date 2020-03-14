Умею качественно настроить и вести рекламную компанию Яндекс Директ/

Отправлено Вчера, 14:57

У меня высшее образование. Дополнительно изучал специализацию настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс Директ и Яндекс Метрика в университете интернет-профессий "Нетология". Успешно прошел сертификацию Яндекс Метрика.

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- Делаю скидки на создание рекламы до 30%

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Сообщение отредактировал stas1981: Вчера, 15:07