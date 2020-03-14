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Умею качественно настроить и вести рекламную компанию Яндекс Директ/

Автор темы stas1981, Вчера, 14:57

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#1 stas1981

stas1981

    Новичок

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Обычный
  • Страна, Город:
    Россия, Бийск
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:57

У меня высшее образование. Дополнительно изучал специализацию настройка и ведение контекстной рекламы Яндекс Директ и Яндекс Метрика в университете интернет-профессий "Нетология". Успешно прошел сертификацию Яндекс Метрика.

 

- Увеличу Вашу прибыль.
- Снижу стоимость заявки.
- Увеличу количество заказов.
- Повышу Вашу рентабельность.
- Снижу расходы на рекламу.
- Гарантирую результат в виде реальных клиентов – верну деньги за услуги, если моя реклама не поможет.
- Делаю скидки на создание рекламы до 30%

 

Контакты:

Будут вопросы, пишите или звоните мне: +7 (996) 704-40-27 ( WhatsApp, Viber )
Telegram: @direct1981
почта: direct1981@bk.ru



 

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Сообщение отредактировал stas1981: Вчера, 15:07

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