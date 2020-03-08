iFacade.ru - партнерская программа (недвижимость)

Уважаемые участники форума!
Приглашаем вас присоединиться к партнерской программе partner.iFacade.ru
Система iFacade.ru разработана для застройщиков и агентств недвижимости, позволяет создавать сайты для жилых комплексов, виджеты (интерактивные фасады, каталоги предложений с формой поиска, каталоги типовых планировок, «шахматки» предложений), XML-фиды основных форматов. Имеется интеграция с CRM-системами.
Наши партнеры получают:
- 25% от всех платежей привлеченных клиентов без ограничения по времени. Размер вознаграждения возрастает до 50% в случае привлечения как минимум 50 клиентов, совершивших оплату любой услуги в системе https://iFacade.ru
- 15% от дохода привлеченных партнеров без ограничения по времени.
Периодичность выплат: 1 раз в неделю.
Минимальная сумма выплаты: 300 рублей.
30-дневные cookies.
Доступны выплаты на PayPal, Яндекс.Деньги, банковским переводом, переводом на карту.
Работаем по всей России и в ближайших планах выход на рынки недвижимости стран СНГ.
Регистрируйтесь в партнерской программе partner.iFacade.ru и зарабатывайте вместе с нами!
Внимание! В настоящее время готовим конкурс с денежными призами, который будем проводить среди наших партнеров. Чтобы быть в курсе наших новостей, приглашаем в нашу группу ВКонтакте - https://vk.com/ifacade.affiliate
Также для наших партнеров в группе ВКонтакте https://vk.com/ifacade.affiliate будем периодически публиковать промокоды, которые можно будет использовать в рекламных материалах.