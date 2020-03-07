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Аренда авто

Автор темы Lacky, Вчера, 13:28

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#1 Lacky

Lacky

    Новичок

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  • Pip
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Обычный

Отправлено Вчера, 13:28

В Киеве например вообще не проблема арендовать авто. Несколько раз брал в аренду автомобиль премиум класса https://auto-luxury....s-bez-voditela/ здесь. Цена нормальная, их обслуживанием я остался очень доволен.

 


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