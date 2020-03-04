Продажа крупных каналов на YouTube с монетизацией, подписчиками дорого

Отправлено Сегодня, 14:01

В продаже канал 348 000 подписчиков, монета включена , запретов никаких нет. Готов для вашего контента.

Доход в месяц 70-190$, постоянный приток новых подписчиков!



Цена 250 000 рублей.



Ролики в данный момент попадают под рекомендации ютуб! Цена канала может измениться в положительную сторону!



Продам канал на ютубе.

Число подписчиков 71000

Монета включена.

На канале есть старые ролики с большими просмотрами которые приносят небольшой доход.

Ограничений у канала нет.



цена 100 000 рублей.



потенциальных покупателей прошу писать в телеграм t.me/liveap