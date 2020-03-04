Продажа крупных каналов на YouTube с монетизацией, подписчиками дорого

В продаже канал 348 000 подписчиков, монета включена , запретов никаких нет. Готов для вашего контента.
Доход в месяц 70-190$, постоянный приток новых подписчиков!
Цена 250 000 рублей.
Ролики в данный момент попадают под рекомендации ютуб! Цена канала может измениться в положительную сторону!
Продам канал на ютубе.
Число подписчиков 71000
Монета включена.
На канале есть старые ролики с большими просмотрами которые приносят небольшой доход.
Ограничений у канала нет.
цена 100 000 рублей.
потенциальных покупателей прошу писать в телеграм t.me/liveap