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Продажа крупных каналов на YouTube с монетизацией, подписчиками дорого

Автор темы pavelmarty, Сегодня, 14:01

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#1 pavelmarty

pavelmarty

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Отправлено Сегодня, 14:01

В продаже канал 348 000 подписчиков, монета включена , запретов никаких нет. Готов для вашего контента.
Доход в месяц 70-190$, постоянный приток новых подписчиков!

Цена 250 000 рублей.

Ролики в данный момент попадают под рекомендации ютуб! Цена канала может измениться в положительную сторону!

Продам канал на ютубе.
Число подписчиков 71000
Монета включена.
На канале есть старые ролики с большими просмотрами которые приносят небольшой доход.
Ограничений у канала нет.

цена 100 000 рублей.

потенциальных покупателей прошу писать в телеграм t.me/liveap

 


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