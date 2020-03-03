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Форум ForexDengi: Акция "деньги за посты"

Автор темы forexdengi, Вчера, 09:55

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#1 forexdengi

forexdengi

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Отправлено Вчера, 09:55

1697223d515506377b5f5b6fbfdc13dc-full.jp
 

Правила акции коротко:

 
 
1. Размещая посты (от англ. слова "post" - сообщение) на Форуме ФорексДеньги, участники акции получают денежные начисления, зависящие от качества и популярности их постов.
Начисления могут быть:
а) снимаемыми, за сообщения в разделе Кругозор http://forum.forexde...o/krugozor.html , где в основном идёт обсуждение разнообразной тематики, не относящейся к трейдингу - эти средства доступны как к выводу, так и к торговым действиям на них;
б) неснимаемыми, за сообщения в трейдерских разделах - к выводу доступна прибыль, полученная от торговли на эти средства, сами начисления вывести нельзя.
 
2. Как это всё происходит?
- Вы общаетесь на форуме;
- За Ваши посты на форуме начисляются деньги за посты и за лайки;
- Деньги по результатам недельного периода зачисляются на Ваш торговый счет, открытый в InstaForex, и прикрепленный к форумному профилю.
 
Если Вы - сильный автор и способны размещать интересные посты на форуме, ФорексДеньги - это Ваш выбор, потому что с нашим ресурсом Вы можете получать денежное вознаграждение
до 100 000 рублей в месяц.
 
Вы можете быть звездой ежедневных прогнозов, либо просто размещать интересные статьи-исследования о рынке, финансах, или же в той области знаний, в которой являетесь специалистом.
 
Вы можете попробовать начать размещать посты прямо сейчас, и по итогам недели увидеть реальный результат.
 
Если Ваши посты привлекают интерес и накапливают лайки, Вы зарабатываете регулярные выплаты от Форума ФорексДеньги !
 
 
Подробные правила акции "Деньги за посты" http://forum.forexde...info/rules.html

 


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