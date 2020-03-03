Форум ForexDengi: Акция "деньги за посты"

Отправлено Вчера, 09:55

Правила акции коротко:

1. Размещая посты (от англ. слова "post" - сообщение) на Форуме ФорексДеньги , участники акции получают денежные начисления, зависящие от качества и популярности их постов.

Начисления могут быть:

а) снимаемыми, за сообщения в разделе Кругозор http://forum.forexde...o/krugozor.html , где в основном идёт обсуждение разнообразной тематики, не относящейся к трейдингу - эти средства доступны как к выводу, так и к торговым действиям на них;

б) неснимаемыми, за сообщения в трейдерских разделах - к выводу доступна прибыль, полученная от торговли на эти средства, сами начисления вывести нельзя.

2. Как это всё происходит?

- Вы общаетесь на форуме;

- За Ваши посты на форуме начисляются деньги за посты и за лайки;

- Деньги по результатам недельного периода зачисляются на Ваш торговый счет, открытый в InstaForex, и прикрепленный к форумному профилю.

Если Вы - сильный автор и способны размещать интересные посты на форуме, ФорексДеньги - это Ваш выбор, потому что с нашим ресурсом Вы можете получать денежное вознаграждение

до 100 000 рублей в месяц.

Вы можете быть звездой ежедневных прогнозов, либо просто размещать интересные статьи-исследования о рынке, финансах, или же в той области знаний, в которой являетесь специалистом.

Вы можете попробовать начать размещать посты прямо сейчас, и по итогам недели увидеть реальный результат.

Если Ваши посты привлекают интерес и накапливают лайки, Вы зарабатываете регулярные выплаты от Форума ФорексДеньги !