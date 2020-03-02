Root Dashi (Zhiqupk Root) - Это второе по популярности приложение для получения root-прав. (После Baidu Root)
Особенности программы:
Работа с Android OS 2.2+
В состав приложения входят: z4root, UniversalAndRoot, kingroot и т.д., что говорит о высокой возможности получения root доступа.
Облачный сервис получения root.
Создание резервной копии важных файлов перед получением root.
Получение Root занимает около 40 секунд, через интернет от 1 до 2 минут в зависимости от сети.
Как использовать Root Dashi:
Скачиваем и устанавливаем .apk файл приложения.
Запускаем.
Нажимаем «Получить Root» - Ждём.
Рут права получены.
http://yadi.sk/d/tHC36wzaMYlQxg Пароль на архив: hack-soft.ru
Root Dashi Русская версия
Автор темы Project26, Вчера, 19:52
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