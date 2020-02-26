Трафик на сайт, живые посетители - ТОП цены

Отправлено 26 Февраль 2020 - 21:06

Если у вас маленькая аудитория, либо на сайт заходит меньше людей чем вам хотелось бы.Тогда наша услуга именно для вас.

Хочу предложить для вашего сайта ТОП услугу с широким выбором действий . Наш сервер, который абсолютно безопасно повысит посещаемость сайту на то количество , которое вам необходимо .

ТРАФИК - Уникальный , это полностью реальные люди , которые будут переходить к вам на сайт с: поисковиков, социальных сетей , или с любых других ссылающихся сайтов. (на ваше усмотрение).

При заказе услуги ВЫ и ВАШ сайт получаете:

1) НОН-СТОП трафик, 24 на 7 (есть возможность распределения трафика по времени , днем больше -ночью меньше или наоборот )

2) Наши посетители будут проводить на вашем сайте не менее минуты , что положительно скажется на поведенческом факторе.

3) Просмотры! Посетитель не просто висит на странице, а серфит внутри сайта (2-6 просмотров)

4) За счет того, что трафик будет идти через google , yandex по ключевым фразам сайта, поисковики будут считать ваш сайт привлекательным для аудитории и будет происходить рост позиций.

5) Объем возможно выставить от 10 посетителей/сутки и до 10000 уникальных посетителей/сутки .

6) ГЕО - можно задавать траф с Регионов Украины и России, а так же есть траф с крупных зарубежных стран (США , страны Европы и тд)

Если вы ищите : Уникальных посетителей, с качественным ПФ, которые будут активно серфить внутри вашего сайта - наша услуга именно для ВАС !!!

Цены на Трафик:

1 000 посетителей = 500 руб.

Контакты:

Skype: Saniola15

Почта: @sashadju

ИМХО:

- Трафик с нашего сервера это реальные люди которые просматривают ваш сайт как рекламный объект. (поведенческий фактор будет абсолютно живого человека, просмотр страниц, видео и тд)

- Люди которые будут переходить на сайт не обязаны кликать вам по рекламе директа\скачивать различные файлы и тд.. принудить я их не могу.

- Конверсия трафа вопрос сложный люди просматривая сайт могут заинтересоваться вашим предложениям, но вы должны понимать что это не целевая аудитория. это микс.

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