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Калькулятор по подбору оптимального налогового режима

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 21:41

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Очень хороший
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Отправлено Вчера, 21:41

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На сайте ФНС России опубликован информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения». 
С его помощью можно в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения. 
        
Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП. 
Также можно указать размер дохода и количество наемных работников. 
       
В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, патент, налог на профессиональный доход или общий режим. 
По каждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода.
       
Источник: "ФНС РФ".

     
       
        

 


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