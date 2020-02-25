Калькулятор по подбору оптимального налогового режима

Отправлено Вчера, 21:41





На сайте ФНС России опубликован информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».

С его помощью можно в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.



Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП.

Также можно указать размер дохода и количество наемных работников.



В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, патент, налог на профессиональный доход или общий режим.

По каждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода.





