Калькулятор по подбору оптимального налогового режима

На сайте ФНС России опубликован информационный сервис «Выбор подходящего режима налогообложения».
С его помощью можно в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.
Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП.
С его помощью можно в интерактивном режиме подобрать оптимальную систему налогообложения.
Пользователь выбирает категорию, к которой он относится: индивидуальный предприниматель, компания или физлицо, не зарегистрированное в качестве ИП.
Также можно указать размер дохода и количество наемных работников.
В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, патент, налог на профессиональный доход или общий режим.
По каждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода.
В зависимости от этих параметров система предложит подходящие налоговые режимы: упрощенка, патент, налог на профессиональный доход или общий режим.
По каждому можно прочитать краткую справку и порядок перехода.
Источник: "ФНС РФ".