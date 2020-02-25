Размещение и ведение ваших рекламных топиков на 50 форумах.

Отправлено Вчера, 16:37

Представляю Вашему вниманию услугу - размещение и ведение рекламных топиков на 50 отборных форумах тематики "заработок в интернете".

Заранее оговорюсь: я НЕ нарушаю правил форума.







Наверное каждый из Вас однажды задумывался о том, что неплохо было бы разместить рекламу своего продукта на популярных форумах. И не случайно, ведь являясь их пользователем, вы должны были заметить явные преимущества форумов перед др. источниками трафика:



Популярные форумы имеют огромную аудиторию

Поэтому любой рекламный посыл быстро распространится среди большого числа пользователей.



Темы популярного форума хорошо ранжируются поисковиками

Таким образом ссылки, оставленные на форуме, будут стабильно привлекать трафик на протяжении длительного времени.



На форумах собирается исключительно целевая аудитория

Взять только регистрацию на форум - муторный процесс заполнения множества полей формы с подтверждением по email(для сравнение подписка на сообщество ВК осуществляется в 1 клик). Так же форумы жестко контролируются модераторами.



Высокое доверие участников к форумам

Ведь здесь общаются «живые» люди, делятся советами, мнениями, спрашивают о важных для себя вещах. Поэтому хорошо составленная реклама на формах, как правило будет воспринята в положительном ключе. Так же, благодаря форумам, можно управлять мнением людей о компании или товаре, даже если в сети появлялись негативные отзывы.



Какие форумы собраны?



Сбор форума проходил в 3 этапа: на первом этапе я выбрал ключевые запросы обозначенной тематики для последующего поиска. Получился такой список







Следующим шагом я в ручную обработал 5-10 первых страниц поисковой выдачи Яндекса, собрав от туда подходящие форумы и сгруппировав их по ключам. В результате были собраны 293 форума:







Полученный список нужно было как-то отфильтровать. Таким образом, в целях достижения максимального эффекта от размещений, я отсортировал их по посещаемости(данные о посещаемости получены с помощью сервиса a.pr-cy.ru) и взял от туда соответственно 50 самых посещаемых. Это был 3-й, завершающий этап.



Как я осуществляю процесс?



1. Специально для вас я регистрирую новые профиля на указанных форумах.

2. Размещаю Ваш, заранее приготовленный топик в рекламной категории(с настроенными UTM-метками для отслеживания эффективности размещений).

3. Для сохранения верхних позиций среди других рекламных объявлений, я поднимаю ваш топик с помощью публикации в ответах(это может быть отзыв довольного клиента, обновление, интересные новости). Данная процедура разрешена на всех форумах и может быть проведена не чаще чем раз в 3 дня, так что таких процедур за месяц будет 10.



Что вы получите на выходе?



- Ссылки на Ваши собственные топики на 50 самых посещаемых форумах тематики "заработок в интернете" - закладки в текстовом файле, которые надо будет всего лишь импортировать в Ваш браузер;

- Данные для авторизации на этих форумах;

- Данные для входа на электронную почту, привязанную ко всем профилям, на которую будут приходить все сообщения с форумов, где Вы всегда сможете оперативно отвечать на вопросы потенциальных клиентов;

- Настроенную аналитику Яндекс метрики, где будет отражена реальная эффективность каждого из форумов. Так вы сможете выбрать на каком из них стоит оплатить платную рекламу, что позволит кратно увеличить результаты от работы с форумами



Кому не стоит заказывать у меня?



Тем, кто хочет мгновенного результата от размещений. Нужно понимать, что продвижение на форумах - это длительный процесс, основанный на создании репутации, а создается она сообщениями и одобрениями и в первую очередь хвалебными отзывами Ваших клиентов. Так что не стоит ждать шквала обращений в 1-й месяц на пустой, только что созданный профиль.

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По всем вопросам обращайтесь в телеграм: @jordansky



Готов обсудить иные формы сотрудничества. Дополнительные услуги, которые я оказываю:

сбор базы форумов для Вашей ниши;

написание контент-плана;

создание продающего топика;

создание активности на профилях