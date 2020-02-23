Размещение ссылок на 650 сайтах (ГЕО Украина) - аутрич, статьи, архив,

Кратко но по сути. Мы можем разместить ссылки ваш сайт на 650+ информационных площадках.
Гео - Украина.
Форматы:
- Размещение статей (текст ваш или можем написать мы);
- Ко-брендинг (напишем и разместим статью, где 1 из 3 ссылок будет на ваш сайт, ссылка за треть стоимости размещения);
- Ссылки в архивных статьях (выбираете на сайте старую статью, мы интегрируем туда вашу ссылку).
Также есть:
- Размещение PR-статей (текст ваш или можем написать мы);
- Размещение статей серых тематик (текст ваш или можем написать мы);
- Размещение статей политического характера (текст ваш или можем написать мы).
Контакты для связи:
d.posokhov@publishare.info
@posokhovd
или
d.redkolis@vr-native.pro
@redkolis