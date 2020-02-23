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Размещение ссылок на 650 сайтах (ГЕО Украина) - аутрич, статьи, архив,

Автор темы publishare, Вчера, 10:45

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#1 publishare

publishare

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Отправлено Вчера, 10:45

Кратко но по сути. Мы можем разместить ссылки ваш сайт на 650+ информационных площадках. 
Гео - Украина.
 
Форматы:
- Размещение статей (текст ваш или можем написать мы);
- Ко-брендинг (напишем и разместим статью, где 1 из 3 ссылок будет на ваш сайт, ссылка за треть стоимости размещения);
 - Ссылки в архивных статьях (выбираете на сайте старую статью, мы интегрируем туда вашу ссылку).
 
Также есть:
- Размещение PR-статей (текст ваш или можем написать мы);
- Размещение статей серых тематик (текст ваш или можем написать мы);
- Размещение статей политического характера  (текст ваш или можем написать мы).
 
Контакты для связи:
 
d.posokhov@publishare.info
@posokhovd
 
или 
d.redkolis@vr-native.pro
@redkolis

 


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