Размещение ссылок на 650 сайтах (ГЕО Украина) - аутрич, статьи, архив,

Отправлено Вчера, 10:45

Кратко но по сути. Мы можем разместить ссылки ваш сайт на 650+ информационных площадках.

Гео - Украина.

Форматы:

- Размещение статей (текст ваш или можем написать мы);

- Ко-брендинг (напишем и разместим статью, где 1 из 3 ссылок будет на ваш сайт, ссылка за треть стоимости размещения);

- Ссылки в архивных статьях (выбираете на сайте старую статью, мы интегрируем туда вашу ссылку).

Также есть:

- Размещение PR-статей (текст ваш или можем написать мы);

- Размещение статей серых тематик (текст ваш или можем написать мы);

- Размещение статей политического характера (текст ваш или можем написать мы).

Контакты для связи:

d.posokhov@publishare.info

@posokhovd

или

d.redkolis@vr-native.pro

@redkolis