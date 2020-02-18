Партнерская программа Energon Partner выплаты до 21%

Отправлено Сегодня, 19:38

Партнерская программа ENERGON PARTNER

до 21% для участников программы. Вознаграждения начисляются за совершенную покупку. С помощью Energon Partner любой желающий сможет создать для себя стабильный источник пассивного дохода. Energon Partner – это многоуровневая партнерская программа с высоким уровнем вознаграждениядля участников программы. Вознаграждения начисляются за совершенную покупку. С помощью Energon Partner любой желающий сможет создать для себя стабильный источник пассивного дохода.

Мы готовы платить вам настоящие средства за участие в нашей партнерской программе. Ваше участие дает гарантированный результат, что нельзя сказать о рекламе, которая бывает неэффективной.

Условия вступления

W6DSHE . Для того, чтобы стать партнером, достаточно зарегистрироваться на сайте www.itsmyenergon.com и подтвердить аккаунт с помощью почты. При регистрации используйте промокод для участия в партнерской программе

Вы можете пользоваться любым удобным способом привлечения рефералов – промокод или реферальная ссылка. Они будут доступны в личном кабинете.

Преимущество:

Высокий уровень вознаграждения, до 21%

Любой желающий может стать партнёром

Продвигать продукт можно любым удобным для вас способом на сайте, через знакомых, соц.сети и т.д.​

5-ть уровней начисления партнерского вознаграждения

Реферальная ссылка действует без ограничения времени

Снять деньги со счета в любое время начиная с 1000 рублей

В личном кабинете доступна подробная статистика. Активность рефералов, личный счет вознаграждения

Возможность зарабатывать сразу после регистрации на сайте

Работаем со всеми видами переводов

Возможность создать стабильный пассивный доход​

Старт без вложений

Прозрачная система заработка

Размер партнерского вознаграждения

1-й уровень, процент вознаграждения 10% – за рефералов 1 уровня;

2-й уровень, процент вознаграждения 5% – за рефералов, приглашенные уровнем 1;

3-й уровень процент вознаграждения 3% – за рефералов, привлеченные уровнем 2;

4-й уровень процент вознаграждения 2% – за рефералов, привлеченные уровнем 3;

5-й уровень процент вознаграждения 1% – за рефералов, привлеченные уровнем 4.

Партнер получает вознаграждение согласно таблицы размера партнерского вознаграждения на указанный при регистрации расчетный счет. Сумма вывода средств со счета должна быть не менее 1000 рублей. Все условия прописаны в договоре публичной оферты

КАК заработать более 1 МИЛЛИОНА

на партнерской программе Energon Partner за 1 месяц

Вы думаете это невозможно или для этого нужно потратить не один год кропотливой работы? На самом деле все очень просто, для этого вам достаточно иметь 9 знакомых. Вам нужно пригласить их на наш сайт по своей реферальной ссылки и как можно подробнее рассказать о преимуществах нашего продукта. Рассказать им о нашей партнерской программе и о системе вознаграждения. Для того, чтобы каждый из привлеченных вами рефералов, захотел пригласить также по 9 своих знакомых и пройти с ними по такому же сценарию.

Так, вы сможете накопить рефералов на 5-ти уровнях. Для максимального результата старайтесь приглашать активных рефералов, нацеленных на заработок и на улучшение самого себя, за счет которых будет складываться гарантированный пассивный доход.

Например, вы привлекли 9 активных рефералов, каждый из них по 2 раза в неделю слушает Energon – за месяц 8 раз. На первом уровне выплачиваем 10% от совершенной покупки, т.е. 20 рублей с каждого прослушивания, 1440 рублей – сумма вознаграждения в месяц.

Ваши рефералы привлекли еще по 9 активных рефералов, которые также слушают Energon 8 раз в месяц. За них вы получаете 5%, т.е. 10 рублей с каждого прослушивания. 6480 рублей – сумма вознаграждения. Каждый реферал на следующих уровнях приглашает также по 9 слушателей, которые слушают Energon 8 раз в месяц, сумма вознаграждений с каждого уровня выглядит вот так:

3-й уровень процент вознаграждения 3% – 34 992 рубля;

4-й уровень процент вознаграждения 2% – 209 952 рубля;

5-й уровень процент вознаграждения 1% – 944 784 рубля;