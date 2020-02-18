Отправлено Сегодня, 18:07

Предоставляем услуги качественных спам рассылок с высоким инбоксом! Более 80%.

При работе используем свои методы отправки писем, при помощи прогретых (имеющих репутацию) SMTP серверов.

На всех доменах прописаны записи: DKIM, DMARC, SPF.

Доставляем на все почтовые службы!

Так же собираем для вас базы юридических лиц СНГ (Возможна продажа отдельно)

Для e-mail рассылки требуется: (Количество текстов, и тем зависит от объема)

- Рандомизированный текст/html, и тема для письма в формате {Синоним|Синоним|Синоним} Пример: {Привет|Здравствуйте|Доброго времени суток};

- Если вы отправляете по своей базе - База в формате (TXT, XLS, CSV);

Важно! Мы не отправляем по паблик базам скачанных с интернета!

Стоп тематики

- Вирусное ПО

- Фальшивые деньги

- Казино

- Партнерские программы

- Фейковые сайты типа Биткоин и т.д.

Стоимость отправки уточняйте при связи.

Для клиентов которым интересны email рассылки по юридическим лицам - дополнительная скидка!

Гарант приветствуется!

Что-бы заказать спам рассылку обратитесь к нам по контактам ниже:

Email: agentmail37@yahoo.com

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