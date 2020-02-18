Предоставляем услуги качественных спам рассылок с высоким инбоксом! Более 80%.
При работе используем свои методы отправки писем, при помощи прогретых (имеющих репутацию) SMTP серверов.
На всех доменах прописаны записи: DKIM, DMARC, SPF.
Доставляем на все почтовые службы!
Так же собираем для вас базы юридических лиц СНГ (Возможна продажа отдельно)
Для e-mail рассылки требуется: (Количество текстов, и тем зависит от объема)
- Рандомизированный текст/html, и тема для письма в формате {Синоним|Синоним|Синоним} Пример: {Привет|Здравствуйте|Доброго времени суток};
- Если вы отправляете по своей базе - База в формате (TXT, XLS, CSV);
Важно! Мы не отправляем по паблик базам скачанных с интернета!
Стоп тематики
- Вирусное ПО
- Фальшивые деньги
- Казино
- Партнерские программы
- Фейковые сайты типа Биткоин и т.д.
Стоимость отправки уточняйте при связи.
Для клиентов которым интересны email рассылки по юридическим лицам - дополнительная скидка!
Гарант приветствуется!
Что-бы заказать спам рассылку обратитесь к нам по контактам ниже:
Telegram: @agentmail (https://t.me/agentmail)
Email: agentmail37@yahoo.com
Site: zakazrassylki.ru
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