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Услуги качественных спам рассылок с высоким инбоксом!

Автор темы AgentMail, Сегодня, 18:07

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#1 AgentMail

AgentMail

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 18:07

 
 
Предоставляем услуги качественных спам рассылок с высоким инбоксом! Более 80%.
 
При работе используем свои методы отправки писем, при помощи прогретых (имеющих репутацию) SMTP серверов.
На всех доменах прописаны записи: DKIM, DMARC, SPF.
Доставляем на все почтовые службы!
 
Так же собираем для вас базы юридических лиц СНГ (Возможна продажа отдельно)
 
 
Для e-mail рассылки требуется: (Количество текстов, и тем зависит от объема)
 
- Рандомизированный текст/html, и тема для письма в формате {Синоним|Синоним|Синоним} Пример:  {Привет|Здравствуйте|Доброго времени суток};
- Если вы отправляете по своей базе -  База в формате (TXT, XLS, CSV);
 
Важно! Мы не отправляем по паблик базам скачанных с интернета!
 
Стоп тематики
- Вирусное ПО
- Фальшивые деньги
- Казино
- Партнерские программы
- Фейковые сайты типа Биткоин и т.д.
 
Стоимость отправки уточняйте при связи.
 
Для клиентов которым интересны email рассылки по юридическим лицам  -  дополнительная скидка!
 
Гарант приветствуется!
 
 
Что-бы заказать спам рассылку обратитесь к нам по контактам ниже:
 
Telegram: @agentmail   (https://t.me/agentmail)
Email: agentmail37@yahoo.com
 
 
 
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