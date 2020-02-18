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НАКРУТКА ПРОСМОТРОВ на YouTube !БЕЗ БОТОВ!

Автор темы Viewsta, Сегодня, 14:57

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#1 Viewsta

Viewsta

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:57

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Viewsta.com - надежный сервис по накрутке просмотров на YouTube.
Мы не используем ботов, а продаем качественные живые просмотры, удержание до 2х минут.
Крутим просмотры в любых объемах и на любое гео.
Минимальное пополнение всего 5$.
Чтобы не быть голословными,  мы даем возможность затестить наш сервис - 1000 просмотров мы наливаем бесплатно. Начать тест можно во вкладке "Free views".
Если вы работаете со своими клиентами и покупаете оптом, мы поддерживаем API-интеграцию. Токены и документация находятся в личном кабинете.
На все вопросы наша поддержка с радостью ответит вам 24/7!
skype: support@viewsta.com
e-mail:support@viewsta.com
telegram: @viewsta
А еще они помогут с созданием ордеров и  предложат индивидуальные ставки при больших объемах. 
Всем профита!

 

 


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