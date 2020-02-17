ПОЗИТИВ от ФНС: о контроле за доходами физических лиц

Отправлено Вчера, 22:30

Развеивая гуляющие по Сети фейковые страшилки о тотальном контроле со стороны налоговиков за доходами простых граждан, ФНС России разъяснила, в каких случаях они могут запросить информацию о поступлениях на счета физлица.

Итак, налоговики напоминают, что нормы Налогового кодекса, которые обязывают банки сообщать налоговым органам об открытии/закрытии счетов физлиц, действуют с 1 июля 2014 года. Справки о наличии счетов, вкладов (депозитов) физлиц, об остатках денежных средств и выписки по операциям на них банки предоставляют с 1 сентября 2016 года. Кроме того, с 1 июня 2018 года банки по запросам налоговых органов также предоставляют справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках и движении средств по счетам, открытым в драгоценных металлах. С 1 апреля 2020 года в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ к этому списку добавятся электронные кошельки.

При этом налоговые органы не имеют прямого доступа к этим счетам и не могут контролировать движение средств по ним без проведения проверок. Запросить информацию об операциях по счету физического лица, включая выписки по счетам, к которым привязаны платежные карты (а с 1 апреля 2020 года и по электронным кошелькам физлица) налоговые органы могут только в случаях проведения налоговых проверок такого лица либо контрагента физлица. Однако такие сведения могут быть запрошены только при наличии согласия руководителя регионального Управления ФНС или руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.

Например, в налоговый орган поступила информация, что физлицо нелегально занимается предпринимательством. В этом случае его могут пригласить в налоговую инспекцию для дачи пояснений, и если будут установлены факты недекларирования доходов, предложить уточнить налоговые обязательства.

Появившаяся в ряде СМИ информация о повсеместном вызове на допросы владельцев карт, о начислении налогов и штрафов за все невыясненные поступления на карты граждан и что это связано с поправками в законодательство, вступающими в силу с 1 июля 2020 года, не соответствует действительности!!!





