"Кардеры до сих пор воруют и покупают технику"

Отправлено Вчера, 19:55

Как я заработал 2000 баксов на кардерском форуме.

Недавно я открыл для себя кардинг форум carder.im и погуглив отзывы на гарантов и продавцов ничего негативного не нашел и решил попробовать поработать с одним из продавцов, а так как я веду свой блог, думаю всем будет интересно почитать мой опыт работы с разными людьми на этой площадке.

Сегодня мы начнем с Z33 ATNa, он является кардером и занимается покупкой товара в интернет магазинах с чужих кредиток, сильно углублятся и расписывать не буду так как сам не очень вкурсе. Его тему можно найти по адресу https://carder.im/in...inakh-amazon-e/ , он пишет: — Достанем любой товар, в любом объеме с amazon.com и ebay.com за 40% - 70%.

Давайте проверим это и попробуем заказать для начала что-нибудь самое дешёвое. Я написал продавцу так "Здравствуйте, хочу купить iPhone 8 белый на 64 гигабайта", после чего он выдал мне форму где я должен был заполнить свои данные для доставки, выбрать курьерскую службу и найти ее офис у себя в городе где мне будет удобнее забирать, я все заполнил и отправил, он не нашел офис который я ему дал, я заменил на другой чуть подальше и дал ему, все получилось он ответил "нашел, можем отправить" и дал выбрать реквизиты для оплаты из биткоин, биткоин кэша и эфириума, я выбрал биткоин так как уже работал с ним и знаю как обменять деньги через bestchange, отправил ему и стал ждать подтверждения, мой обмен с карты на биткоин длился 1 час из-за того что биткоин медленная криптовалюта, советую выбирать эфириум или другие так как они значительно быстрее чем биткоин. Продавец написал мне что получил перевод и сказал мне ждать отправки завтра днем и вечером выдаст трек, написал продавцу наследующий день он сказал что еще нет и что еще не вечер, я подождал еще не много и он прислал мне трек номер DHL я ввел его на сайте и увидел что моя посылка только-только была отправлена из офиса dhl, оставалось только ждать, тогда я еще не знал, что не стоит пользоваться обычной доставкой и лучше всегда платить за dhl expres, через 9 дней мне позвонили из dhl, спросили мое имя и сказали что на меня пришла посылка, поехал забирать и о чудо, новый айфон 8 как я и заказывал полностью упакован в пленку, все вскрыл, поставил на зарядку и каково было мое удивление когда он оказался оригинальным, это значило, что теперь я могу делать настоящий бизнес к тому же мне прислали европейскую комплектацию которую я мог запросто продать хоть на авито, что я собственно и сделал, примерно к вечеру следующего дня телефон был продан, а 400 долларов у меня в кармане говорили мне о отличном начале для нового бизнеса, телефон мне вышел всего в 200 долларов и даже если в следующий раз я куплю с платной быстрой доставкой, то я все равно окажусь в плюсе на 100-150 баксов, так я и решил сделав заказ на 6 8-х айфонов, отвалил добрые 1250 баксов за телефоны и быструю доставку и стал ждать. Экспрес меня удивил от и до потому что уже через 3 дня заказ был у меня, легкие манипуляции с авито, платный листинг и вот я уже продаю все 6 штук за 2 дня и уже имею чуть больше 2000 долларов, отличное настроение и наконец-то перспективы на эту жизнь.

Вот так я познакомился с миром кардинга и даже смог на нем заработать в следующей статья я расскажу как я познакомился с еще одним проверенным продавцом на этом же кардерском форуме и что у меня с ним случилось, читайте мои другие статьи, подписывайтесь на блог и спасибо за уделённое время.