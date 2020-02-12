InstaSpider - инстаграм программа шпион для мониторинга новых подписчи

Отправлено Вчера, 22:09

Функции программы:

1. Программа мониторит у выбранных aккаунтов(доноров):

- новых подписчиков

- пользователей которые лайкнули запись только что

- пользователей которые написали комментарий только что

Выполняет действия с новыми пользователями доноров:

-подписку

-лaйк записей

-написание в Директ (поддержка кликабельных ссылок)

-написание в Директ своим новым подписчикам (поддержка кликабельных ссылок)

-отметка на фото (загрузка фото в профиль или в рассказы)

-просмотр историй

Есть настройки критериев пользователей.

2. Отписка от подписок.

3. Подписка и лaйкинг по списку пользователей.

Прохождение всех чекпоинтов:

- подтверждение по email (автоматически)

- подтверждение по sms (через сервисы активации или вручную)

- чекпоинт публикаций

- чекпоинт смены пароля

- прохождение рекапчи через сервис https://rucaptcha.com

Особенности программы:

- многопоточная, каждому аккаунту можно выставить свое задание.

- установка каждому аккаунту свое прoкси

- поддержка прoкси - HTTP/S, SOCKS4, SOCKS5. С авторизацией и без.

- сохранение всех настроек

- работает на всех версиях Windows

- работает на VDS

Цена программы - 1500 руб навсегда.

Приобрести программу можно онлайн на официальном сайте программы: http://instaspider.org

Емеил для связи: darkcypher777@mail.ru