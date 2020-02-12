InstaSpider - инстаграм программа шпион для мониторинга новых подписчи

Функции программы:
1. Программа мониторит у выбранных aккаунтов(доноров):
- новых подписчиков
- пользователей которые лайкнули запись только что
- пользователей которые написали комментарий только что
Выполняет действия с новыми пользователями доноров:
-подписку
-лaйк записей
-написание в Директ (поддержка кликабельных ссылок)
-написание в Директ своим новым подписчикам (поддержка кликабельных ссылок)
-отметка на фото (загрузка фото в профиль или в рассказы)
-просмотр историй
Есть настройки критериев пользователей.
2. Отписка от подписок.
3. Подписка и лaйкинг по списку пользователей.
Прохождение всех чекпоинтов:
- подтверждение по email (автоматически)
- подтверждение по sms (через сервисы активации или вручную)
- чекпоинт публикаций
- чекпоинт смены пароля
- прохождение рекапчи через сервис https://rucaptcha.com
Особенности программы:
- многопоточная, каждому аккаунту можно выставить свое задание.
- установка каждому аккаунту свое прoкси
- поддержка прoкси - HTTP/S, SOCKS4, SOCKS5. С авторизацией и без.
- сохранение всех настроек
- работает на всех версиях Windows
- работает на VDS
Цена программы - 1500 руб навсегда.
Приобрести программу можно онлайн на официальном сайте программы: http://instaspider.org
Емеил для связи: darkcypher777@mail.ru