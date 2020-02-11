ADBID.BIZ - международная партнерcкая программа(+кейс в ПОДАРОК!)

Отправлено Сегодня, 10:05

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• Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу;

• Высокие отчисления по офферам всех вертикалей;

• Адекватный и отзывчивый саппорт.

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• Возможность получения бесплатных приложений для Android и IOS.

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Наши контакты:

-Telegram: @YanaADB

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Кейс по сливу трейдинг-трафика из Instagram и Telegram с ROI 187%.

На этот раз мы с вами разберем слив трейдинг — трафика из Инстаграм с последующим перенаправлением в Телеграм.

Партнерская сеть: ADBID.BIZ

Оффер: Binany — бинарные опционы ( ГЕО — Индия )

Период: 13.01.2020 — 5.02.2020

Источник: реклама в Instagram

Затраты: ~ 390$

Доход: 1120$

Профит: 730$

ROI: 187%

Начнем с описания продукта:

Бинани — брокерская компания на рынке бинарных опционов. Выбор пал на данный оффер из-за преимуществ локальных платежных систем с высокой проходимостью платежей. Т.е. у пользователей не возникают проблемы при пополнении своего аккаунта с популярного кошелька.



Итак, перейдем к самому кейсу:

1) Покупка профиля с накрученными подписчиками на бирже.



Где купить: https://install-shop.ru, https://accsmarket.com/ru



Либо создаем свой и крутим подписчиков, набираем активность через соответствующие сервисы.



Где купить: https://likeinsta.ru



2) Оформление профиля в Инстаграме.



Все просто: заполняем аккаунт «успешными» фотографиями/картинками и разбавляем отзывами. Естественно все оформляем на английском языке.



Обработка в директе будет так же на английском. На первых этапах отзывы нужно будет подделывать (привет фш ), но после того, как пойдет трафик и депозиты, будут те, кто будет высылать реальные свои отзывы о выигрыше.



Вот пример действующего аккаунта*. (*на момент написания кейса)— https://www.instagra...suresh_money_/



Не забываем про заливку контента в Stories!



3) Закуп рекламы и креативы:



Мы закупались в обычных тематических профилях.



Ниже показаны линки профилей, где мы покупали рекламу, и их цены: @Idoticnation @Kyunbc — 1200R ( рупий ) за cторис @jeejaji @officialtis @roflbc — 5300R за сторис @ashleel.ladkii @trolls0ciety — 800R за сторис и т.д.



Для себя подметил, что если админ при общении понимает, что ты не его «индийский брат», то цены ставит в х2-х3 дороже, поэтому торгуйтесь. Идут навстречу охотно Имейте в виду, что большинство админов в Индии принимает оплату на PayTM кошельки , а остальная часть - на PayPal.



Поэтому если у вас нет возможности самому найти такой кошель, попробуйте связаться с менеджером той ПП, куда сливаете трафик и опишите проблему.



Скорее всего Вам пойдут навстречу и помогут решить этот вопрос, предоставив свои собственные кошельки на отдельных условиях (особенно если подкупите их объемами и качеством своего трафика). *Сразу отметим, что если вы умеете работать с другими источниками (такими как, например ФБ таргет), то можете лить трафик напрямую в аккаунты, избавив себя тем самым от необходимости общения / торга / переговоров с админами, и значительно упростите процесс слива.



Пример креатива, который мы использовали: https://yadi.sk/d/vGvWelwa7rvjkA



Креатив делали следующим образом: Искали и скачивали несколько готовых креативов со спай-сервисов под соответствующий продукт, вырезали частями нужные моменты и заказывали склейку/переход/добавление текста у дизайнера.



4) Обработка в директе и перенаправление в Телеграм канал.

















Пример обработки пользователей.



На скрине видим, что мы использовали простой скрипт для обработки: знакомство, ознакомление с продуктом и возможностями заработка, и инструкция.



Дальше пользователи вносят первый депозит и после этого их можно перенаправлять в уже готовый тг канал, где они будут играть дальше для улучшения качества трафика.



















Также разбавляем отзывами и добавляем в описание профиля саппорт-контакт для вопросов. Туда будут писать пользователи по интересующим вопросам, а вы в свою очередь можете использовать это для повторных депозитов и высокого качества, обрабатывая лично игроков в сообщениях.





Результаты из ПП:







На скрине видно, что последние дни депозиты шли активнее, так как увеличили сумму закупа. А также нашли профитные профили, где закупались повторно.



Итог: так называемая "изи-арбитраж" — связка работает по сей день, если подходить качественно к каждому этапу (месту закупа, креативам, обработке )



Данный подход отлично подойдет для начинающих арбитражников, чтобы понять, как работать с трафиком. Полезные сс