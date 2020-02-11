ADBID.BIZ - международная партнерcкая программа(+кейс в ПОДАРОК!)

На этот раз мы с вами разберем слив трейдинг — трафика из Инстаграм с последующим перенаправлением в Телеграм.
Партнерская сеть: ADBID.BIZ
Оффер: Binany — бинарные опционы ( ГЕО — Индия )
Период: 13.01.2020 — 5.02.2020
Источник: реклама в Instagram
Затраты: ~ 390$
Доход: 1120$
Профит: 730$
ROI: 187%
Начнем с описания продукта:
Бинани — брокерская компания на рынке бинарных опционов. Выбор пал на данный оффер из-за преимуществ локальных платежных систем с высокой проходимостью платежей. Т.е. у пользователей не возникают проблемы при пополнении своего аккаунта с популярного кошелька.
Итак, перейдем к самому кейсу:
1) Покупка профиля с накрученными подписчиками на бирже.
Где купить: https://install-shop.ru, https://accsmarket.com/ru
Либо создаем свой и крутим подписчиков, набираем активность через соответствующие сервисы.
Где купить: https://likeinsta.ru
2) Оформление профиля в Инстаграме.
Все просто: заполняем аккаунт «успешными» фотографиями/картинками и разбавляем отзывами. Естественно все оформляем на английском языке.
Обработка в директе будет так же на английском. На первых этапах отзывы нужно будет подделывать (привет фш ), но после того, как пойдет трафик и депозиты, будут те, кто будет высылать реальные свои отзывы о выигрыше.
Вот пример действующего аккаунта*. (*на момент написания кейса)— https://www.instagra...suresh_money_/
Не забываем про заливку контента в Stories!
3) Закуп рекламы и креативы:
Мы закупались в обычных тематических профилях.
Ниже показаны линки профилей, где мы покупали рекламу, и их цены: @Idoticnation @Kyunbc — 1200R ( рупий ) за cторис @jeejaji @officialtis @roflbc — 5300R за сторис @ashleel.ladkii @trolls0ciety — 800R за сторис и т.д.
Для себя подметил, что если админ при общении понимает, что ты не его «индийский брат», то цены ставит в х2-х3 дороже, поэтому торгуйтесь. Идут навстречу охотно Имейте в виду, что большинство админов в Индии принимает оплату на PayTM кошельки , а остальная часть - на PayPal.
Поэтому если у вас нет возможности самому найти такой кошель, попробуйте связаться с менеджером той ПП, куда сливаете трафик и опишите проблему.
Скорее всего Вам пойдут навстречу и помогут решить этот вопрос, предоставив свои собственные кошельки на отдельных условиях (особенно если подкупите их объемами и качеством своего трафика). *Сразу отметим, что если вы умеете работать с другими источниками (такими как, например ФБ таргет), то можете лить трафик напрямую в аккаунты, избавив себя тем самым от необходимости общения / торга / переговоров с админами, и значительно упростите процесс слива.
Пример креатива, который мы использовали: https://yadi.sk/d/vGvWelwa7rvjkA
Креатив делали следующим образом: Искали и скачивали несколько готовых креативов со спай-сервисов под соответствующий продукт, вырезали частями нужные моменты и заказывали склейку/переход/добавление текста у дизайнера.
4) Обработка в директе и перенаправление в Телеграм канал.
Пример обработки пользователей.
На скрине видим, что мы использовали простой скрипт для обработки: знакомство, ознакомление с продуктом и возможностями заработка, и инструкция.
Дальше пользователи вносят первый депозит и после этого их можно перенаправлять в уже готовый тг канал, где они будут играть дальше для улучшения качества трафика.
Также разбавляем отзывами и добавляем в описание профиля саппорт-контакт для вопросов. Туда будут писать пользователи по интересующим вопросам, а вы в свою очередь можете использовать это для повторных депозитов и высокого качества, обрабатывая лично игроков в сообщениях.
Результаты из ПП:
На скрине видно, что последние дни депозиты шли активнее, так как увеличили сумму закупа. А также нашли профитные профили, где закупались повторно.
Итог: так называемая "изи-арбитраж" — связка работает по сей день, если подходить качественно к каждому этапу (месту закупа, креативам, обработке )
Данный подход отлично подойдет для начинающих арбитражников, чтобы понять, как работать с трафиком. Полезные сс