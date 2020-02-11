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ADBID.BIZ - международная партнерcкая программа(+кейс в ПОДАРОК!)

Автор темы gruv, Сегодня, 10:05

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#1 gruv

gruv

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Отправлено Сегодня, 10:05

ADBID.BIZ - международная партнерcкая программа,  которая предлагает большой выбор офферов с обширным ГЕО. 
 
Вертикали: Гемблинг, Беттинг, Трейдинг, Финансы. 
 
Наши преимущества:
• Проверенные бренды и лучшие условия; 
• Стабильные выплаты два раза в неделю и возможность получения индивидуальных условий для работы; (Wmz, Яндекс.Деньги, Bank Transfer, Qiwi, VISA / MasterCard, Bitcoin, Capitalist)
• Прямые и надежные рекламодатели для вас;
• Удобный кабинет и эффективные промо-материалы по запросу;
• Высокие отчисления по офферам всех вертикалей; 
• Адекватный и отзывчивый саппорт.
• Индивидуальный подход к каждому веб-мастеру. 
• Возможность получения бесплатных приложений для Android и IOS. 
• Возможность получения бюджета для оборотки. 
 
Наши контакты:
-Telegram: @YanaADB
@maxadbid 
-Вконтакте: https://vk.com/maxadbid

 
Кейс по сливу трейдинг-трафика из Instagram и Telegram с ROI 187%.

На этот раз мы с вами разберем слив трейдинг — трафика из Инстаграм с последующим перенаправлением в Телеграм.
Партнерская сеть: ADBID.BIZ
Оффер: Binany — бинарные опционы ( ГЕО — Индия )
Период: 13.01.2020 — 5.02.2020 
Источник: реклама в Instagram 
Затраты: ~ 390$ 
Доход: 1120$
Профит: 730$ 
ROI: 187%  

 

Начнем с описания продукта: 
Бинани — брокерская компания на рынке бинарных опционов. Выбор пал на данный оффер из-за преимуществ локальных платежных систем с высокой проходимостью платежей. Т.е. у пользователей не возникают проблемы при пополнении своего аккаунта с популярного кошелька. 

Итак, перейдем к самому кейсу:
1) Покупка профиля с накрученными подписчиками на бирже. 
 

Где купить: https://install-shop.ru, https://accsmarket.com/ru

Либо создаем свой и крутим подписчиков, набираем активность через соответствующие сервисы. 

Где купить: https://likeinsta.ru 

2) Оформление профиля в Инстаграме.
 

Все просто: заполняем аккаунт «успешными» фотографиями/картинками и разбавляем отзывами. Естественно все оформляем на английском языке.

Обработка в директе будет так же на английском.  На первых этапах отзывы нужно будет подделывать (привет фш :) ), но после того, как пойдет трафик и депозиты, будут те, кто будет высылать реальные свои отзывы о выигрыше.

Вот пример действующего аккаунта*. (*на момент написания кейса)— https://www.instagra...suresh_money_/ 

Не забываем про заливку контента в Stories! 
 

3) Закуп рекламы и креативы:

Мы закупались в обычных тематических профилях.

Ниже показаны линки профилей, где мы покупали рекламу, и их цены: @Idoticnation @Kyunbc — 1200R ( рупий ) за cторис  @jeejaji @officialtis @roflbc — 5300R за сторис  @ashleel.ladkii @trolls0ciety — 800R за сторис и т.д.

Для себя подметил, что если админ при общении понимает, что ты не его «индийский брат», то цены ставит в х2-х3 дороже, поэтому торгуйтесь. Идут навстречу охотно :) Имейте в виду, что большинство админов в Индии принимает оплату на PayTM кошельки , а остальная часть - на PayPal.

Поэтому если у вас нет возможности самому найти такой кошель, попробуйте связаться с менеджером той ПП, куда сливаете трафик и опишите проблему.

Скорее всего Вам пойдут навстречу и помогут решить этот вопрос, предоставив свои собственные кошельки на отдельных условиях (особенно если подкупите их объемами и качеством своего трафика). *Сразу отметим, что если вы умеете работать с другими источниками (такими как, например ФБ таргет), то можете лить трафик напрямую в аккаунты, избавив себя тем самым от необходимости общения / торга / переговоров с админами, и значительно упростите процесс слива.

Пример креатива, который мы использовали: https://yadi.sk/d/vGvWelwa7rvjkA

Креатив делали следующим образом: Искали и скачивали несколько готовых креативов со спай-сервисов под соответствующий продукт, вырезали частями нужные моменты и заказывали склейку/переход/добавление текста у дизайнера. 
 

4) Обработка в директе и перенаправление в Телеграм канал. 
 

file_1580981780.jpg

 

 

 

file_1580981793.jpg



Пример обработки пользователей. 


На скрине видим, что мы использовали простой скрипт для обработки: знакомство, ознакомление с продуктом и возможностями заработка, и инструкция.

Дальше пользователи вносят первый депозит и после этого их можно перенаправлять в уже готовый тг канал, где они будут играть дальше для улучшения качества трафика.

file_1580981882.png



file_1580981913.png



Также разбавляем отзывами и добавляем в описание профиля саппорт-контакт для вопросов. Туда будут писать пользователи по интересующим вопросам, а вы в свою очередь можете использовать это для повторных депозитов и высокого качества, обрабатывая лично игроков в сообщениях.


Результаты из ПП: 

 

file_1580981945.png

 

 

На скрине видно, что последние дни депозиты шли активнее, так как увеличили сумму закупа. А также нашли профитные профили, где закупались повторно.  

Итог: так называемая "изи-арбитраж" — связка работает по сей день, если подходить качественно к каждому этапу (месту закупа, креативам, обработке )

Данный подход отлично подойдет для начинающих арбитражников, чтобы понять, как работать с трафиком. Полезные сс

 

 

 

 


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